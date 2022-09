La famille de Gino Rea, qui a été gravement blessé lors des essais des 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du monde d’endurance FIM, le mois dernier, a lancé un appel aux donc pour l’aider à poursuivre sa rééducation.

Dans un message de Shannon Rea, on peut lire : “Gino a subi des blessures catastrophiques qui ont changé sa vie lorsqu’il a chuté de sa moto et est entré en collision avec les glissières de sécurité à Suzuka.”“Gino a perdu connaissance et il est tombé dans le coma. Il a été immédiatement transporté par ambulance aérienne au centre médical général de la préfecture de Mie. Sa famille a alors appris qu’il était en danger de mort. L’équipe de la préfecture de Mie a constaté que Gino souffrait d’une grave enflure et d’une hémorragie cérébrale. Elle a décidé qu’il valait mieux le maintenir dans le coma pour éviter que l’œdème ne s’aggrave et faire baisser sa température. Les 48 heures suivantes ont été critiques pour Gino.”“Au fil des heures, la famille et les amis ont attendu avec anxiété des nouvelles de l’état de santé de Gino. On nous a dit qu’il avait subi un traumatisme crânien. En outre, il avait également une fracture de la C2, de la C7, de la clavicule gauche, d’une côte et une contusion aux poumons.”“Gino est resté dans le coma pendant sept jours au total. Il a été pris en charge par une excellente équipe médicale et par sa famille aimante, qui s’est rendue au Japon pour être à ses côtés. Ce fut un moment fort pour tout le monde lorsqu’il a finalement commencé à montrer des signes d’amélioration et a lentement ouvert les yeux pour nous répondre à tous.”“Gino a toujours été une personne forte mentalement et physiquement. L’équipe de l’hôpital a s’est dite stupéfaite de la façon dont il s’est rétabli en si peu de temps, ce qui s’explique par des années d’entraînement intensif et une bonne condition physique.”“Gino a été diagnostiqué avec une lésion axonale diffuse à la suite de l’accident. Il s’agit d’une lésion cérébrale complexe qui affecte les fonctions physiques, cognitives et émotionnelles. La mesure dans laquelle une personne changera ou se rétablira de ce type de lésion varie d’une personne à l’autre. Il est donc crucial pour nous de veiller à ce que Gino bénéficie d’une rééducation adaptée.”“Il se peut que Gino ait besoin de quelques mois, voire de quelques années, pour se rétablir. Afin que nous puissions lui donner les meilleures chances de se rétablir complètement, il aura besoin de cette rééducation intensive et régulière dans un avenir proche.”“Les souvenirs nous façonnent et font de nous ce que nous sommes. Malheureusement, la mémoire à court et à long terme de Gino a été grandement affectée. Une thérapie professionnelle est donc nécessaire pour qu’il retrouve cette mémoire.”“Nous espérons que les neuropsychologues pourront l’aider à se souvenir des étapes importantes de sa vie, comme le fait de conduire sa première moto à l’âge de trois ans ! Il doit être capable de se souvenir de ses débuts en motocross jusqu’à son podium aux 24H SPA EWC Motos, enthousiasmant toujours les foules. Plus important encore, nous voulons que Gino se souvienne de tous les moments extraordinaires qu’il a passés avec sa famille et ses amis.”“Comme beaucoup d’entre vous le savent, Gino vit pleinement sa vie et est toujours prêt à relever un nouveau défi. Il n’a rien aimé de plus que ses années passées à courir partout dans le monde, comme lorsqu’il a remporté le championnat européen de Superstock 600 en 2009. L’année dernière, il a montré ses talents sous la pluie lors de la manche de British Superbike à Donington, terminant premier des deux courses ! Il n’aurait pas été en mesure de le faire sans le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans à travers le monde, mais aujourd’hui, il a plus que jamais besoin de nous alors qu’il entame son plus grand défi.”“Pour que Gino puisse se rétablir complètement, nous devons trouver des fonds et poursuivre la coûteuse rééducation. Pour qu’il obtienne le meilleur résultat possible, nous avons besoin de votre aide !”“Aussi minime soit-elle, votre contribution nous sera toujours précieuse. Merci de faire un don.”Suivez ce lien pour plus d’informations et pour faire un don :#KeepFightingGino