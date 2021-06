L’équipe officielle BMW était attendue comme l’une des grandes favorites sur les 24 Heures Motos. Malgré des soucis techniques, le BMW Motorrad World Endurance Team termine troisième de cette course d’ouverture du Championnat du Monde FIM d’Endurance.

Troisième sur la grille de départ et troisième à l’arrivée, l’équipe officielle BMW Motorrad World Endurance Team n’a pas eu une course aussi claire que le laisserait supposer ces positions.

Après le holeshot de Markus Reiterberger, une chute dès le 4e tour éloigne la BMW M1000RR officielle du peloton de tête. Mais ce n’est pas cette chute qui fait perdre le plus de temps à l’équipe de Werner Daemen. A deux reprises, BMW fera des arrêts au stand pour des soucis d’arrivée d’essence.

« Le crash a couté environ 22 secondes, évalue Steven Casaer, directeur technique du BMW Motorrad World Endurance Team. Les problèmes de carburant, 24 minutes au total. Quand nous avons perdu toute la puissance, nous avons d’abord pensé au premier arrêt que cela venait du traction control mais cela n’a pas résolu le problème. La machine fonctionnait mal malgré une arrivée d’essence correcte. Après 10 tours, nous avons donc changé tout le système d’alimentation en carburant et nous avons découvert que les injecteurs étaient obstrués. Nous avons préparé un autre système complet au cas où cela se reproduirait, ce qui est arrivé après 7 heures de course. Nous avons perdu à nouveau du temps et changé tout le système. Les injecteurs étaient à nouveau bouchés. Après ça, nous n’avons plus eu de problème. »

Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Javier Forés ont ensuite cravaché pour ramener la BMW sur le podium. La BMW #37 enregistre d’ailleurs le 3e meilleur temps en course en 1’36.855, un tour bouclé par Ilya Mikhalchik vers 6 heures du matin.

Cette troisième place aux 24 Heures Motos permet au BMW Motorrad World Endurance Team de prendre 44 points importants au championnat.

Sur le prochain rendez-vous le 17 juillet pour les 12 Hours of Estoril, l’équipe BMW alignera Markus Reiterberger, Javier Forés et Kenny Foray. « Ilya est retenu sur une course du championnat allemand IDM, précise Steven Casaer. Donc Kenny est retenu dans le trio. C’est l’avantage d’avoir 4 pilotes de même niveau dans l’équipe. »

