Une nouvelle équipe visera le titre de Championne du Monde d’Endurance FIM en 2023, la structure belge KM99 ayant révélé son intention de participer au Championnat du Monde d’Endurance de la FIM dès la saison prochaine.

KM99, qui est en projet depuis janvier, est une alliance entre Christian Jupsin, Mario Kupper et Gaëtan Schyns, un trio de passionnés des courses moto dont le pedigree est à l’avenant et qui arrive avec de grandes ambitions.



L’équipe s’est fixé comme objectif de remporter le titre FIM EWC d’ici trois ans et prévoit d’annoncer au mois d’août des pilotes“de classe mondiale”pour sa Yamaha R1 équipée de Dunlop.



Christian Jupsin, qui dirige DG Sport, une équipe belge de sport automobile et organisatrice d’événements, explique :“Mario est une figure connue dans le monde de la moto belge, avec des réalisations telles que des victoires aux 24 Heures Motos, au Bol d’Or, aux 8 Heures de Doha, au Tourist Trophy et en Championnat du Monde d’Endurance. Avec Gaëtan Schyns, nous nous sommes dit que nous pourrions faire quelque chose. Avec le soutien de Yamaha et Dunlop, nous avons, je crois, les meilleurs ingrédients pour jouer devant, l’objectif étant de viser le titre mondial dans les trois ans.”



Un facteur clé dans l’objectif de titre FIM EWC de KM99 sera donc son équipe de pilotes, comme l’a souligné Mario Kupper :“Une short list est déjà sur la table et nous nous donnons jusqu’au mois d’août pour désigner l’équipage qui représentera KM99 en 2023. Mais nous pouvons déjà vous assurer qu’il s’agira de coureurs de classe mondiale.”



Par ailleurs, Gaëtan Schyns, administrateur délégué du groupe Schyns-Discar-Citropol, a participé aux dernières 24 Heures de Liège, dont l’esprit a été recréé par les 24H SPA EWC Motos, en 2003.



Pourquoi ce nom ?



KM est le nom de la société de Mario Kupper, basée à Lontzen, en Belgique, et créée en 1999. L’équipe utilisera le numéro 99.



Jean-Baptiste Ley, directeur de l’EWC pour Discovery Sports Events, a commenté les projets de KM99 pour l’EWC en ces termes :“Nous sommes très heureux et excités d’accueillir une nouvelle équipe à partir de la saison EWC 2023. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle équipe, les individus derrière elle ont obtenu beaucoup de succès dans les courses de motos et nous ne doutons pas que KM99 sera un nouveau grand ajout au plateau des équipes EWC qui préparent la saison prochaine.”

