La préparation pour l’édition marquant le 100e anniversaire du Bol d’Or va passer au rapport supérieur avec le début, ce mardi, des premiers tests précédant la manche décisive du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM.

Ces tests fournissent une opportunité aux pilotes de l’EWC et leurs équipes de se réadapter au tracé long de 5,674 km du Circuit Paul Ricard et de travailler sur le set-up de leurs motos pour cette course de 24 heures qui aura lieu le 17 et 18 septembre.



Les concurrents de l’EWC prendront la piste de 10h à 12h et de 14h à 17h aujourd’hui (mardi) et demain (mercredi). Suivez l’EWC sur les réseaux sociaux et rendez-vous sur FIMEWC.com pour plus d’information.

