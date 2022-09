L’édition marquant le 100e anniversaire du Bol d’Or décidera de l’issue du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022 ce week-end. Voici un rappel des vainqueurs et auteurs des pole positions ainsi que des meilleurs tours en course pour l’instant cette saison.

YART – Yamaha Official Team EWC (Karel Hanika) 1’34”878Yoshimura SERT Motul (Gregg Black) 1’36”195Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Siméon, Sylvain Guintoli), 840 toursTeam 18 Sapeurs Pompiers SMS Motostore (Hugo Clere, Baptiste Guittet, Philipp Steinmayr) 816 toursYART – Yamaha Official Team EWC (Karel Hanika) 2’18”845Yoshimura SERT Motul (Sylvain Guintoli) 2’21”056BMW Motorrad World Endurance Team (Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk, Jérémy Guarnoni), 508 toursTeam LH Racing (Johan Nigon, Enzo de la Vega, Lukas Trautmann), 491 toursTeam HRC (Tetsuta Nagashima) 2’04”934Team HRC (Tetsuta Nagashima) 2’06”934Team HRC (Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi, Iker Lecuona), 214 toursYoshimura SERT Motul, BMW Motorrad World Endurance Team et Team HRC : 1Team 18 Sapeurs Pompiers SMS Motostore et Team LH Racing : 1YART – Yamaha Official Team EWC : 2Team HRC : 1Team 18 Sapeurs Pompiers SMS Motostore et Wójcik Racing Team STK 777 : 1Yoshimura SERT Motul : 2Team HRC : 1Team 18 Sapeurs Pompiers SMS Motostore et RAC41-Chromeburner : 1