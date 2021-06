Première confrontation de la saison au Mans, une journée d’essais privés a mis en piste les 47 équipes attendues au départ des 24 Heures Motos. Les favoris sont au rendez-vous et quelques nouveaux challengers dévoilent leurs ambitions de podium.

On attendait le BMW Motorrad World Endurance Team aux avant-postes. L’équipe officielle belge est bien au rendez-vous avec le meilleur temps du jour en 1’36.260 signé dans la matinée. Dans l’après-midi, le BMW Motorrad World Endurance Team, armé de sa nouvelle M 1000 RR, a bouclé à nouveau le meilleur tour en 1’36.449 devant le YART Yamaha en 1’36.466. BMW garde la main mais l’écart se resserre.

A l’issue de cette journée d’essais privés, les équipes officielles se pressent dans l’ordre suivant : BMW Motorrad World Endurance Team, YART Yamaha, Yoshimura SERT Motul, Webike SRC Kawasaki France Trickstar, F.C.C. TSR Honda France et ERC Endurance-Ducati

FIM EWC Ouverture de saison très attendue les 12 et 13 juin au Mans 03/06/2021 À 12:42

Tati Team Beringer Racing crée la surpriseUne nouvelle équipe privée vient jouer en tête aux côtés de ces formations officielles. Le Tati Team Beringer Racing a signé la 3e meilleure performance du jour avec un tour en 1’36.514. L’équipe attaque sa troisième saison en EWC avec de grandes ambitions même si son team manager, Patrick Enjolras, reste humble et discret. « Nous avons juste travaillé la nouvelle électronique de la Kawasaki avec des ingénieurs dédiés. Maintenant nous savons que nous avons une très bonne machine. »

Parmi les équipes privées capables de taquiner les officielles, on retrouve VRD Igol Experiences, Moto Ain qui débute en EWC après deux victoires consécutives en Coupe du Monde FIM Superstock, Maco Racing et 3ART Best of Bike, quatre formations sur Yamaha.

Nouvelle donne en SuperstockBMRT 3D Maxxess Nevers (Kawasaki) prend le meilleur en Superstock devant le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore (Yamaha), National Motos (Honda), nouveau favori dans cette catégorie, Wójcik Racing Team 2 (Yamaha), JMA Motos Action Bike (Suzuki), le Team 33 Louit April Moto (Kawasaki) et RAC41 ChromeBurner (Honda). On attendait No Limits Motor Team (Suzuki) aux commandes de la catégorie mais l’équipe italienne a été retardée par des soucis mécaniques.

47 équipages au départ sont attendus au départ des 24 Heures Motos 2021 samedi prochain à 12h. Trois équipes ont dû déclarer forfait suite au renforcement des restrictions de déplacement entre la Grande-Bretagne et la France. Les deux teams anglais, British Endurance Racing Team et ADSS97, n’ont pas pu faire le déplacement pour le Mans. Le team français R2CL a aussi déclaré forfait. Ces trois pilotes, Danny Kent, Luke Mossey et Dan Linfoot, sont britanniques.

Twitter, Les premiers essais libres officiels débuteront jeudi 10 juin à 11 h. Pour ne rien manquer, suivez les essais et la course sur le site fimewc.com , sur Facebook Instagram et YouTube et avec le live timing et l’application mobile FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Matthieu Lussiana avec le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore 26/05/2021 À 09:26