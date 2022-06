Discovery Sports Events, promoteur du Championnat du Monde d’Endurance FIM, marque la Semaine de la Durabilité de la FIM en lançant EWC Cares.

EWC Cares est entièrement aligné sur la stratégie de durabilité de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et constitue également un élément-clé de la stratégie globale de durabilité développée par Discovery Sports Events, mais axé spécifiquement sur l’EWC pour détailler la manière dont l’EWC deviendra plus durable d’ici 2025, et viser d’atteindre les objectifs suivants.



La conformité à la norme ISO 20121 : En 2023, Discovery Sports Events visera à obtenir la certification ISO 20121 afin de garantir que tous les rendez-vous de l’EWC sont gérés dans une optique de durabilité, en mettant l’accent sur le contrôle de l’impact environnemental, social et économique. Cela s’ajoute à la conformité au Code environnemental de la FIM datant de 1994.



Calcul de l’empreinte carbone :Tout au long de 2022, Discovery Sports Events identifiera les principales sources d’émissions de carbone liées à l’EWC et mettra en œuvre une stratégie de réduction des émissions de carbone pour les trois prochaines années.



Objectifs mondiaux en matière de changement climatique :En tant que signataire de l’initiative “Le sport au service de l’action climatique” desNations unies, Discovery Sports Events et l’EWC s’efforceront d’atteindre et de soutenir les objectifs mondiaux en matière de changement climatique.



EWC Cares est mis en avant tout au long du rendez-vous des 24H SPA EWC Motos, la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM qui se déroule cette semaine sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, plusieurs activités étant mises en avant.



Celles-ci comprennent l’utilisation de véhicules électriques, la plantation d’arbres et le soutien d’un projet de développement éducatif au Burkina Faso par le biais de l’organisation non gouvernementale Echoes Initiative.



Les 24H SPA EWC Motos se déroulent sous l’égide de KiSS Spa, le programme de durabilité environnementale et sociale de la FIM. KiSS Spa (Keep it Shiny and Sustainable) incite les équipes, les pilotes, les fans et les sponsors à prendre conscience de l’importance de la durabilité.



François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events, a déclaré :“Le lancement d’EWC Cares est un nouveau moment important de notre partenariat de longue date avec la FIM. Nous sommes très heureux de travailler avec le Circuit de Spa-Francorchamps et la FIM pour souligner l’importance de la mise en œuvre de pratiques durables lors des événements sportifs. Le développement durable de notre planète est une nécessité et notre objectif est d’être durable dans les domaines où nous opérons.”



Jorge Viegas, président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, a déclaré :“La Semaine de la Durabilité et le 30e anniversaire de notre programme Ride Green sont le moment idéal pour présenter cette stratégie soigneusement planifiée par RDC, qui marque une étape importante dans l’histoire des promoteurs du motocyclisme. Nous sommes très satisfaits des efforts déployés pour organiser des événements durables sur le plan environnemental et social, comme c’est le cas ce week-end de SPA KiSS qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de durabilité et nos programmes en général.”

