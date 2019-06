La combativité et l’esprit sportif développé lors des 8 Hours of Oschersleben valent au Team 18 Sapeurs Pompiers de recevoir l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy en Allemagne.

Partie en 27e position sur la grille à Oschersleben, le Team 18 Sapeurs Pompiers termine 9e en Allemagne et au pied du podium Superstock.

L’Espagnol Enrique Ferrer et les Français Florent Tourné et Dylan Buisson ont fait un extraordinaire début de course pour placer la Kawasaki #18 dans le Top15 dès la première heure et ils ont bataillé toute la course pour monter sur le podium Superstock.

Cette équipe française constituée de Sapeurs Pompiers est engagée en Endurance mondiale depuis le début des années 2000. Elle a bouclé sa meilleure saison FIM EWC en 2009 avec une place de vice-champion du monde derrière le YART Yamaha. Le Team 18 Sapeurs Pompiers était cette saison de retour sur l’intégralité du calendrier en catégorie Superstock.

Plus d’informations sur le Team 18 Sapeurs Pompiers.

L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy récompense un pilote ou un team remarqué par une action forte durant la course : une remontée, la réparation de machine, un aide à un autre concurrent, un exploit collectif ou individuel. Cette récompense honorifique est décernée par un jury sur le championnat FIM EWC afin de faire vivre l’esprit sportif et le caractère du grand pilote qu’était Anthony Delhalle, décédé en mars 2017.

L’article L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy au Team 18 Sapeurs Pompiers est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com