L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy décerné à Damien Saulnier

Nouveau team manager du Suzuki Endurance Racing Team, vainqueur du Bol d’Or 2019, Damien Saulnier reçoit l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy, symbole de sa combativité.

L’émotion était forte lors de la remise de l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy à Damien Saulnier à l’arrivée du Bol d’Or. François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, a remis ce symbole de la combativité et de l’esprit sportif au nouveau team manager du Suzuki Endurance Racing Team qui a repris cet été les rênes de l’équipe aux 15 titres mondiaux.

L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy a une portée symbolique très particulière pour Damien Saulnier et pour le Suzuki Endurance Racing Team renoue avec le succès au Bol d’Or 2019 avec Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black. La dernière victoire du SERT remonte au Bol d’Or 2016. La Suzuki officielle avait alors triomphé avec Vincent Philippe, Etienne Masson et Anthony Delhalle.

Avant d’intégrer le Suzuki Endurance Racing Team en 2011, Anthony Delhalle avait fait ses classes au Junior Team LMS Suzuki, alors dirigé par Damien Saulnier.

L’esprit de ce pilote français, disparu en mars 2017, accompagne toujours le Championnat du Monde FIM EWC grâce à ce trophée qui met en lumière les exploits individuels ou collectifs en course.

Damien Saulnier se souvient de leur première rencontre. « Anthony est venu nous voir en 2005 pour rouler au Junior. Puis quand nous avons monté l’équipe pour le Qatar, j’ai voulu qu’il soit de l’aventure et ils ont gagné des championnats. Sa carrière et sa progression m’ont touché, son passage au SERT était une suite logique. C’était un homme tellement calme dans la vie qu’on se demandait comment il pouvait rouler aussi vite mais son parcours restera inachevé. Je suis d’autant plus fier aujourd’hui de recevoir ce trophée qui porte son nom et sa mémoire. »

