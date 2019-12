Le BMW Sepang Racing Team, nouvelle équipe en vue en Malaisie

Azlan Shah Kamaruzaman et Adam Norrodin au départ des 8 Hours of Sepang ! Les deux vedettes malaisiennes feront équipe avec Julien da Costa sous les couleurs du BMW Sepang Racing Team pour ce deuxième round du championnat du Monde FIM EWC en Malaisie le samedi 14 décembre.

Une 51e équipe est annoncée sur les 8 Hours de Sepang ! Ce team malaisien, engagé par Sepang Racing Team, entrera en piste avec une machine très performante, la BMW S1000RR, et deux pilotes stars en Asie, Azlan Shah Kamaruzaman et Adam Norrodin, associées à un spécialiste français de l’Endurance, Julien da Costa.

Premier Champion Superbike ARRC de l’histoire

Azlan Shah Kamaruzaman vient de remporter le premier titre de champion Superbike en Asia Road Racing Championship au guidon d’une BMW S1000RR. Il a arraché ce titre à l’issue de l’ultime course disputée dimanche 1er décembre en Thaïlande devant Broc Parkes, pilote du YART Yamaha, qui avait dominé cette nouvelle catégorie Superbike sur l’Asia Road Racing Championship 2019. Azlan Shah Kamaruzaman a aussi terminé 2e des Suzuka 8 Hours 2017 avec le Kawasaki Team Green et décroché le titre de Champion ARRC Supersport 600 en 2017 et 2013. Il évoluait en Moto2 en 2014 et 2015.

Pilote Moto3 puis Moto2 en 2019, Adam Norrodin a lui aussi été remarqué le week-end dernier lors de la finale du Asia Road Racing Championship en Thaïlande. Engagé en Supersport 600, il a brillamment remporté la course 1 et terminé 2e de la course 2.

L’expérience d’un Champion du Monde FIM EWC

Ces deux très performants pilotes malaisiens entrent donc directement dans le clan des favoris à la victoire. Pour assimiler les exigences de l’Endurance, ils pourront s’appuyer sur l’expérience de Julien da Costa. Le pilote français, Champion du Monde FIM EWC en 2013 avec le Suzuki Endurance Racing Team, a terminé 16e des Suzuka 8 Hours 2019 avec le Team ERC Endurance qui évolué alors sur BMW.

On a donc hâte de voir entrer en piste cette S1000RR #48 du BMW Sepang Racing Team. Rendez-vous pour les premiers essais mercredi 11 décembre sur le Sepang International Circuit.

Razlan Razali, CEO Sepang International Circuit.

« SIC s’applique à attirer en Malaisie différents rendez-vous de championnat du monde pour satisfaire non seulement l’appétit des fans de sport mécanique mais aussi offrir la possibilité à nos pilotes malaisiens de talent de participer et de se confronter au plus haut niveau mondial. Je suis heureux de voir sept de nos pilotes malaisiens s’engager en FIM EWC et trois en FIA WTCR. Le week-end s’annonce vraiment passionnant et j’engage vivement tous les fans de sport mécanique à nous rejoindre pour soutenir nos pilotes nationaux ».

8 Hours of Sepang 2019 – Liste provisoire des engagés 10 décembre

L’article Le BMW Sepang Racing Team, nouvelle équipe en vue en Malaisie est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com