Le Bol d’Or, 3e rendez-vous du championnat du monde FIM EWC, sera à suivre en direct dans le monde entier. Le départ de la course sera donné samedi 18 septembre à 15 h (CEST) sur le circuit Paul Ricard au Castellet.

Le Bol d’Or sera à vivre en direct sur le réseau international Eurosport accessible sur les cinq continents. Les fans pourront ainsi suivre la course en live de la procédure de départ à la cérémonie du podium.

La course sera également en direct intégral via la plateforme digitale Eurosport avec des commentaires anglais et français.

Au-delà du réseau international Eurosport, la course sera à vivre sur plusieurs chaines et plateformes digitales du monde entier.

En France, la Chaîne l’Équipe sera en direct samedi dès 14 h 58 et se concentrera dimanche sur les heures décisives de ce Bol d’Or de 7 h à 16 h.

La plateforme internationale Motorsport.tv proposera de suivre la course en live intégral sur les continents américains et africain ainsi qu’en Asie.

En Belgique, la plateforme digitale RTBF Auvio assurera un direct intégral de la course tout comme Servus TV en Autriche et en Allemagne, la plateforme OTT RTL Play au Luxembourg et Sky Sport Pop-Up2 en Nouvelle-Zélande.

En Amérique du Nord, la plateforme OTT Motortrend sera en live intégral comme sur toutes les courses de la saison.

Au Japon, JSport proposera deux sessions de plus de 4 heures pour suivre en direct le départ et la fin de ce Bol d’Or.

La programmation des highlights amplifie la diffusion internationale du championnat FIM EWC. En Europe, les meilleurs moments de la course sont repris sur Sky Sport en Italie, Motowizja en Pologne et TV3 Sports du groupe AM Baltics. Aux États-Unis, MAV TV diffusera ces highlights comme SuperSport et StarTimes en Afrique, Dubaï Sports au Moyen-Orient, Bein Sports en Asie, Nippon TV au Japon, Astro en Malaisie et True Visions en Thaïlande.

