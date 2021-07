Après deux manches spectaculaires et très disputées au Mans et à Estoril, la course au titre de Champion du Monde FIM EWC 2021 est particulièrement ouvert. Les minimes écarts de points qui séparent les favoris en tête du classement provisoire font monter la tension sur le Bol d’Or les 18 et 19 septembre sur le Circuit Paul Ricard.

Avec un maximum de 65 points à prendre au Bol d’Or, le classement mondial du FIM EWC 2021 risque une nouvelle fois d’être bouleversé au Castellet.

Les 24 Heures Motos ont vu le triomphe du Yoshimura SERT Motul et les 12 Hours of Estoril la victoire du F.C.C. TSR Honda France. Mais c’est aujourd’hui le Webike SRC Kawasaki France Trickstar qui pointe en tête du classement provisoire grâce à sa régularité sur la 2e marche du podium devant le F.C.C. TSR Honda France, le BMW Motorrad World Endurance Team, 3e des deux premières épreuves, et Yoshimura SERT Motul. Ces quatre équipes se tiennent en 11 points. En embuscade, on trouve aussi le VRD Igol Experiences. Première équipe privée au milieu des formations officielles, il devance ERC Endurance-Ducati qui a terminé 7e et 8e sur les deux courses de début de saison, et le YART – Yamaha Official EWC Team poursuivi par la poisse malgré des performances qui le portent toujours en tête de la course.

Un Bol d’Or tout en énergie et en publicLes 24 heures de course sur le Circuit Paul Ricard les 18 et 19 septembre vont donc concentrer de multiples énergies. Chaque formation a ses impératifs.

Le clan Kawasaki va se battre pour conserver sa place de leader. Le F.C.C. TSR Honda France veut poursuivre sa remontée au classement mondial. Le BMW Motorrad World Endurance Team travaille toujours pour décrocher sa première victoire FIM EWC. Yoshimura SERT Motul doit redresser la barre après ses deux chutes à Estoril. VRD Igol Experiences continue à jouer sa partition de meilleur privé capable de terminer sur le podium mondial. ERC Endurance-Ducati poursuit le développement de sa Panigale pour en faire une bête d’Endurance. Le YART – Yamaha Official EWC Team va débarquer au Castellet le couteau entre les dents puisque sa seule stratégie possible est désormais la victoire à tout prix.

Cela augure donc d’une course exceptionnelle d’autant plus que d’autres teams sont attendus dans le peloton de tête comme le Wójcik Racing Team, Moto Ain, Tati Team Beringer Racing et le Bolliger Team Switzerland.

L’énergie viendra aussi des tribunes. Le Bol d’Or 2021 est programmé les 18 et 19 septembre avec le retour du public, une première depuis le début de la crise sanitaire début 2020.

La billetterie est ouverte sur externalboldor.comhttps://www.boldor.com/None

