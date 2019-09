Le Bol d’Or est repris dimanche à 6 h

Après un suspension samedi à 18 h en raison de conditions météo, la course a repris comme prévu dimanche matin à 6 h au Bol d’Or.

Le Bol d’Or vient d’être relancer sur une piste encore humide sur le Circuit Paul Ricard. Un nouveau départ a été donné derrière les safety cars dans l’ordre du classement du tour précédent le drapeau rouge de suspension de course.

Le F.C.C. TSR Honda France est reparti en tête devant le Suzuki Endurance Racing Team, YART Yamaha, Webike SRC Kawasaki France, le Wójcik Racing Team, qui avait animé la tête de course sous la pluie, et Tecmas BMW GMC.

Le meilleur Superstock, Moto Ain, a repris la course en 7e position.

Premiers points

Conformément au règlement FIM EWC, les premiers points ont été accordés aux dix premiers équipages classés en Formula EWC et en Superstock 8 heures après le départ. Ce classement est celui retenu samedi au moment de la suspension de la course. Le F.C.C. TSR Honda France reçoit donc 10 points en tête de classement EWC ainsi que Moto Ain, leader de ce classement intermédiaire en Superstock.

Concernant la deuxième distribution de points intermédiaires qui devaient être accordés à 7 h du matin après 16 h de course, le jury FIM de la course a décidé de reporter leur distribution sur le classement à 10 h 30 qui marquera la mi-temps de cette deuxième partie de course inédite au Bol d’Or.

Bol d'Or 2019 - Classement après 8 heures de course

Points EWC après 8 h de course

Points Superstock après 8 h de course

