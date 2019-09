LE BOL D’OR, OUVERTURE DU FIM EWC 2019-2020

Nouvelle saison, nouveaux acteurs et nouveaux enjeux, le Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC est relancé au Bol d’Or les 21 et 22 septembre. 59 équipes sont attendues au départ de cette course de 24 heures sur le circuit du Castellet dans le Sud de la France.

Sur la grille de départ, le nouveau n°1 sera le Webike SRC Kawasaki France. Les champions du monde en titre reçoivent le soutien de ce nouveau partenaire pour défendre leur couronne mondiale avec le même trio de pilotes sacrés à Suzuka en juillet dernier, Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa.

Ils retrouveront en piste des adversaires connus qui repartent au Bol d’Or avec des équipages inchangés comme le F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio) et le Suzuki Endurance Racing Team (Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black) et son nouveau team manager, Damien Saulnier, venu du Junior Team Suzuki.

Le YART Yamaha annonce aussi comme un redoutable concurrent au Bol d’Or avec Marvin Fritz, Niccolò Canepa et Loris Baz, qui remplace Broc Parkes, retenu par sa course au titre en ARRC à Sepang.

De nouveaux acteurs

Ces équipes officielles vont devoir affronter le BMW Motorrad World Endurance Team, nouvelle structure engagée par le constructeur allemand avec les pilotes et l’équipe de Werner Daemen qui dominent le championnat allemand Superbike IDM. La S 1000 RR #37 est confiée à l’Ukrainien Ilya Mikhalchik et à l’Allemand Julian Puffe, coéquipiers en IDM, et à Kenny Foray, spécialiste de l’Endurance et champion du Monde FIM EWC 2014.

On attend l’entrée en piste de la BMW S 1000 RR 2019 avec ce nouveau team officiel mais aussi de la nouvelle Ducati Panigale V4R engagée pour la première fois en Endurance par l’équipe allemande privée du HRT100-Hertrampf Racing. Les couleurs BMW seront aussi défendues cette saison en catégorie EWC par le team allemand ERC Endurance, les Polonais du LRP Poland et les Français du Tecmas BMW GMC.

Le Bolliger Team Switzerland (Kawasaki) et le VRD Igol Pierret Experiences (Yamaha), animateurs de l’Endurance mondiale viendront à nouveau se confronter aux teams officiels. Il faudra surveiller la monté en puissance du Tati Team Beaujolais Racing avec Alan Techer et du Wójcik Racing Team (Yamaha) qui aligne Gino Rea, Christoffer Bergman et Axel Maurin..

A surveiller aussi l’entrée en piste du Team JEG-Kagayama (Suzuki) qui a recruté un spécialiste de la discipline, Greg Leblanc, et du British Endurance Racing Team (Suzuki), nouveau venu en FIM EWC.

Grand spectacle annoncé en Superstock

La lutte pour la Coupe du Monde FIM d’Endurance s’annonce passionnante. Vainqueur la saison dernière, le Team Moto Ain (Yamaha) aligne Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Hugo Clère face à une concurrence sévère. L’équipe allemande GERT56 (BMW) visera la revanche avec Stefan Kerschbaumer, Lucy Glöckner et Pepijn Bijsterbosch. Sur leur route pour la Coupe, ils trouveront le Team 33 Coyote Louit Moto (Kawasaki), Motors Events (Suzuki), le BMRT 3D Maxxess Nevers et le Wójcik Racing Team 2 (Yamaha).

Rendez-vous le jeudi 19 septembre pour les premiers essais officiels du 83e Bol d’Or sur le circuit du Castellet.

Bol d'Or 2019 - Liste provisoire des engagés

L’article LE BOL D’OR, OUVERTURE DU FIM EWC 2019-2020 est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com