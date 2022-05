Le BMW Motorrad World Endurance Team a fixé le chrono de référence à battre pour ses rivaux durant la première journée d’essais groupés au Circuit de Spa-Francorchamps, en préparation pour les 24H SPA EWC Motos du mois prochain.

L’équipée basée en Belgique, managée par l’ancien pilote de premier plan Werner Daemen, a couvert jeudi le tracé de 6,985 km du Circuit de Spa-Francorchamps avec un meilleur temps de 2’20”887, réalisé durant la troisième et dernière séance du jour.



Avec pour pilotes Jérémy Guarnoni, Ilya Mykhalchyk et Markus Reiterberger, le BMW Motorrad World Endurance Team avait déjà fixé le temps dans la séance d’ouverture en 2’23”061, avant que le YART – Yamaha Official Team EWC ne soit le plus rapide en seconde séance. La structure autrichienne, avec Niccolò Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika, avait tourné en 2’21”322.



Les essais de jeudi ont été la première occasion, pour les équipes EWC, de rouler sur le Circuit de Spa-Francorchamps remodelé, qui accueillera la seconde manche du FIM Endurance World Championship les 4 au 5 juin.



Les équipes EWC seront de retour sur la piste belge à partir de 10h00 CET demain (mercredi). CliquezICIpour plus d’information.

