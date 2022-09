Yohei Kato, directeur de Yoshimura SERT Motul, a exprimé sa fierté après qu’un souci mécanique a privé l’équipe japonaise d’une possible victoire au Bol d’Or et, du même coup, d’une seconde couronne consécutive en Championnat du monde d’Endurance de la FIM.

Après que Gregg Black a occupé la tête en début de course, Kazuki Watanabe était au guidon de la Suzuki GSX-R1000R quand les problèmes sont survenus au bout de 34 tours seulement.



Bien qu’ayant travaillé plus de trois heures pour essayer de réparer un souci de surchauffe moteur, l’équipe a été contrainte d’abandonner.



“Malheureusement, nous avons eu un problème de surchauffe du moteur”, a confirmé Kato.“Nous étions dans une bonne position à ce moment-là et malgré un incroyable travail d’équipe pour essayer de réparer, c’était très difficile en raison du manque de pièces accessibles.”



“Nous avions besoin de remplacer certaines pièces pour des raisons de sécurité, et même si Suzuki France a fait tout son possible pour essayer de nous aider à en localiser, ça n’a pas été possible.”



“Évidemment, nous sommes tous extrêmement déçus. Je n’aime pas dire que c’est la course, mais ça l’est… J’apprécie énormément ce que chaque membre de l’équipe a fait aujourd’hui pour essayer de remettre la moto et nos gars [les pilotes] sur la piste. Je suis très fier de la façon dont ils ont travaillé.”



“J’aimerais remercier nos fans de nous avoir aidés à rester motivés et leur présenter nos excuses pour ne pas être restés en piste plus longtemps aujourd’hui.”



“La saison est terminée. À ce stade, nous ne savons pas ce que sera le classement final, mais nous avons fait tout notre possible et je suis fier de l’équipe comme des pilotes.”



Yoshimura SERT Motul mène toujours le Championnat du monde d’Endurance de la FIM mais n’a décroché que trois points à l’issue des qualifications et il est peu probable que cela soit suffisant pour lui permettre de conserver sa couronne.

