Le FIM EWC salue le retour de Michelin

De notre partenaire Fimewc.com

Aux côtés de Dunlop et de Bridgestone, Michelin devient un acteur majeur de l’Endurance en équipant, entre autres, le Webike SRC Kawasaki France Trickstar, champion du monde en titre et Moto Ain, vainqueur de la Coupe du Monde FIM et leader actuel de la catégorie Superstock.

Michelin avait quitté le Championnat du Monde FIM EWC en 2014 sur un titre de champion du monde avec le GMT94 avant l’arrivée d’Eurosport Events dans le championnat. La montée en puissance du championnat ces dernières années sous l’action conjuguée de la FIM et du nouveau promoteur ont amené Michelin à revoir ses positions.

FIM EWC Coup d’envoi pour les 24 Heures Motos IL Y A 3 HEURES

Le FIM EWC est aujourd’hui plus fort sportivement, techniquement, médiatiquement et s’est développé à l’international. L’évolution de la réglementation définie avec la FIM sur la réduction du nombre de pneumatiques autorisés par course donne au championnat un champ d’expérimentation et de développement recherché par les manufacturiers.

Michelin va s’impliquer auprès de certaines des meilleures équipes du plateau FIM EWC. Webike SRC Kawasaki France Trickstar, champion du monde en titre, entrera pour la première fois en piste aux 24 Heures Motos en Michelin. Michelin équipe également le team officiel Ducati, ERC Endurance. Moto Ain, dernier vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock et leader de la catégorie, est aussi l’un des représentants les plus en vue du manufacturier français.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Je suis heureux de voir le retour de Michelin en Endurance. Après une période de validation technique de Michelin avec quelques équipes permanents du championnat cette dernière saison, nous sommes parvenus à un accord pour l’entrée officielle de Michelin sur le championnat. Cette arrivée renforce le caractère particulier du FIM EWC, seul championnat mondial en piste qui voit s’affronter les constructeurs mais aussi les manufacturiers, Dunlop, Bridgestone et Michelin. Dunlop conserve sa position particulière de partenaire officiel avec le EWC Dunlop Independent Trophy. »

L’article Le FIM EWC salue le retour de Michelin est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Between 2 Wheels – Episode 3 en Live sur Facebook et YouTube HIER À 14:27