Le FIM EWC sur Motowizja en Pologne

Le championnat du monde d’Endurance FIM EWC est aussi à suivre en Pologne. Eurosport Events et la chaîne polonaise auto et moto Motowizja ont signé un accord de distribution qui permettra aux fans polonais de suivre les temps forts du FIM EWC dès les 24 Heures Motos en avril prochain.Motowizja est une chaîne dédiée à tous les passionnés auto et moto. 24 h sur 24, elle offre un regard sur la technologie, le sport et l’histoire grâce à ses programmes polonais et internationaux. Motowizja séduit aussi bien les amateurs d’automobile que les fans de deux roues avec des émissions sportives fortes en émotion comme l’Endurance moto.

Après chaque épreuve du championnat du monde d’Endurance FIM EWC, Motowizja diffusera les meilleurs moments pour revivre les temps forts de la course.

Motowizja atteint plus de 4 millions de foyers, soit plus de 12 millions de téléspectateurs polonais. Elle est accessible via le satellite, le câble et sur le player.pl.

Krzysztof Mikulski, PDG de Motowizja « Nous sommes très heureux d'accueillir sur notre chaîne le FIA ERC (European Rally Championship, le FIA WTCR (World Touring Car Cup) et le FIM EWC (Endurance World Championship). L'une des choses les plus importantes pour nous est de promouvoir les pilotes et le sport mécanique polonais. Nous sommes donc fiers de mettre à l’honneur nos compatriotes qui se battent pour la victoire. »

Michal Fiałkowski, journaliste sportif, commentateur FIM EWC sur Motowizja. « Les courses FIM EWC sont le plus grand défi sportif pour les pilotes, les motos et les équipes. Ils se battent pour la victoire de jour comme de nuit quelles que soient les conditions météo. C'est aussi un spectacle fantastique pour les fans. Cette année, bonne nouvelle pour les fans polonais. Nous avons deux équipes nationales et six pilotes polonais engagés. Je suis heureux d'assister à leur confrontation en piste lors des plus grandes épreuves, Les 24 Heures Motos au Mans et les Suzuka 8 Hours, avec les téléspectateurs de Motowizja.»

