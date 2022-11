Louis Rossi n’est pas l’unique pilote du Championnat du monde d’Endurance de la FIM à avoir expérimenté un passage de deux à quatre roues récemment.

À Silverstone au Royaume-Uni, le week-end dernier, Sylvain Guintoli, qui court pour Yoshimura SERT Motul, a fait partie de l’équipage vainqueur de la catégorie TCR et qui a pris la dixième place au classement général des Birkett Six-Hour Relay.



Organisé par le 750 Motor Club, cet événement annuel est un rendez-vous populaire du calendrier britannique des sports mécaniques, attirant traditionnellement un mélange éclectique de pilotes et de voitures.



Le Français de 40 ans, dont les accomplissements en EWC comprennent le titre et la victoire aux 24 Heures Motos au Mans en 2021, pilotait une Volkswagen Golf GTI TCR soutenue par Motul UK et alignée par Capture Motorsport.



CliquezICIpour plus d’information quant aux ambitions de Louis Rossi sur quatre roues.



Photo :CMMedia/Facebook.com/SylvainGuintoliOfficialPage

Ad

FIM EWC Un test en MotoGP, rêve devenu réalité pour le pilote Suzuki EWC Black HIER À 11:03

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC KM99 souligne ses ambitions dans l’EWC en annonçant ses deux premiers pilotes 29/10/2022 À 10:21