Le point au championnat après les 8 Hours of Sepang

YART Yamaha, vainqueur des 8 Hours of Sepang et le BMW Motorrad World Endurance Team font la bonne opération en Malaisie mais le Suzuki Endurance Racing Team reste aux commandes du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020.

La victoire du YART Yamaha et le cavalier seul de Niccolò Canepa au guidon de la R1 autrichienne resteront le point fort à la première édition des 8 Hours of Sepang. L’équipe de Mandy Kainz empoche les 30 points de la victoire en Malaisie et fait un bon de la 11e à 4e place au classement provisoire du championnat FIM EWC 2019-2020.

Le BMW Motorrad World Endurance Team poursuit son parcours sans faute depuis sa première sortie au Bol d’Or en septembre dernier. L’équipe officielle belge termine une nouvelle fois sur la troisième marche du podium avec Ilya Mykhalchyk et Markus Reiterberger. Cela lui permet de prendre la deuxième position au championnat à 15 points du leader, le Suzuki Endurance Racing Team.

Le Suzuki Endurance Racing Team toujours en tête du championnat

L’équipe officielle française Suzuki termine 5e des 8 Hours of Sepang mais se maintient en tête du classement provisoire après deux épreuves. En difficulté également avec les conditions de piste délicates à Sepang, Webike SRC Kawasaki France termine 6e et enregistre des points importants. Mais le Champion du Monde FIM EWC 2018-2019 doit maintenant viser la victoire aux 24 Heures Motos pour défendre son titre.

3ART Moto Team 95 poursuit sa route dans le Top10 en course. Il se cale en 5e position au championnat devant une autre Yamaha, le VRD Igol Pierret Experiences, aurait dû figurer dans le Top10 à Sepang sans une chute en fin de course.

Première sortie réussie pour Ducati

Toute nouvelle équipe officielle Ducati en FIM EWC, le Team ERC Endurance a réussi sa première sortie à Sepang. La Panigale V4R de l’équipe allemande termine à la 10e place et le Team ERC Endurance marque ses premiers points au championnat.

Les 8 Hours of Sepang ont très bien débuté pour le F.C.C. TSR Honda France. Troisième sur la grille de départ puis en tête de la course même après un accrochage et une chute avec le Yamaha Sepang Racing, l’équipe japonaise a perdu ses chances de victoire sur une seconde chute en fin de course. Les champions FIM EWC 2018-2019 pointent en 12e position au classement provisoire avec 54 points de retard sur le leader.

Les chutes ont aussi ruiné les espoirs de plusieurs équipes. Le Maco Racing Team termine hors des points après une chute qui lui fait perdre sa 18e place. Le Tati Team Beaujolais Racing a aussi perdu du terrain sur chute en fin de course mais marque un point au championnat.

Très en vue grâce à leur duel pour la 2e place en début de course, Tecmas BMW GMC et Suzuki JEG Kagayama ont perdu pied sur des soucis techniques : une casse moteur pour la BMW Tecmas et un fusible défaillant difficile à diagnostiquer pour Suzuki JEG. La mécanique a aussi trahi le Wójcik Racing Team, contraint à l’abandon à Sepang. L’équipe polonaise pointe encore en 3e place au classement provisoire après sa superbe prestation au Bol d’Or, manche d’ouverture de la saison.

Moto Ain aux commandes du Superstock

Yamaha s’impose aussi à Sepang en Superstock. En Coupe du Monde FIM d’Endurance, Moto Ain (Yamaha) s’affirme comme leader incontesté avec une deuxième victoire dans cette catégorie. L’équipe de Pierre Chapuis s’offre de plus le luxe de terminer au pied du podium à Sepang devant plusieurs machines officielles. Moto Ain offre s’installe aussi en tête du classement des équipes indépendantes devant le Wójcik Racing Team.

Au classement de la Coupe du Monde FIM, Moto Ain a déjà 35 points d’avance sur le BMRT 3D Maxxess Nevers. Cette équipe sur Kawasaki a perdu ses chances de podium Superstock à Sepang sur une chute en fin de course. Le GERT56 by GS Yuasa, équipe allemande sur BMW, remonte dans le trio de tête au classement provisoire grâce à sa 2e place Superstock à Sepang défendu devant le Tone RT Syncedge 4413 BMW. On notera aussi en Malaisie les bonnes prestations du Team 33 Coyote Louit Moto, de No Limits Motor Team et du Rac 41.

Tous les classements provisoires

