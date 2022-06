Karel Hanika a reçu le premier trophée du Nathalie Maillet Challenge pour le tour en 2’18”845 qui lui a valu la pole position sur les 6,985 kilomètres du Circuit de Spa-Francorchamps, cet après-midi.

Le pilote tchèque est le seul du Championnat du Monde d’Endurance FIM à avoir réalisé un tour en dessous de 2’19”, un exploit qu’il a réalisé lors de la séance des pilotes Rouges durant la Seconde Qualification.



Membre de l’équipe autrichienne du YART – Yamaha Official Team EWC, Hanika s’est vu remettre le trophée du Nathalie Maillet Challenge qui récompense le pilote ayant réalisé le meilleur tour en qualification pour les 24H SPA EWC Motos et qui est décerné en hommage à Nathalie Maillet, l’ancienne directrice du circuit de Spa-Francorchamps qui a perdu la vie l’année dernière.



“Je n’ai pas fait d’erreur, j’ai essayé de trouver mes trajectoires et la moto fonctionnait bien”,a réagi Hanika.“Je pense qu’il était possible de faire mieux d’un ou deux dixièmes, mais c’est sûr que vous êtes toujours à la limite chaque fois que vous allez en qualification. Vous êtes à 100 % dans ces moments-là et j’ai fait du mieux que je pouvais. Je suis très content.”



Au sujet du Nathalie Maillet Challenge, François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events, a déclaré :“Ce trophée est l’occasion parfaite d’honorer le rôle essentiel joué par la regrettée Nathalie Maillet, dont l’aide inestimable a rendu cette course possible. C’est sa vision qui a conduit aux premières discussions, et qui nous a finalement conduits là où nous sommes aujourd’hui.”



Amaury Bertholome, directeur général du Circuit de Spa-Francorchamps, a quant à lui précisé :“Les 24H SPA EWC Motos qui se déroulent ce week-end sont l’aboutissement d’un processus qui a débuté en mai 2016 sous l’impulsion de celle qui m’a précédé, Nathalie Maillet. Ce trophée reflète parfaitement son caractère, celui d’une personne qui était animée par une volonté inébranlable de gagner et une passion pour le circuit que nous avons en commun.”

Ad

FIM EWC Qualification EWC : Hanika le plus rapide sur les montagnes russes de Spa IL Y A 5 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC BMW éclaire Spa durant les essais de nuit en EWC IL Y A 11 HEURES