Le président de la FIM, Jorge Viegas, a dirigé une présentation des officiels du Championnat du Monde d’Endurance FIM lors des 24H SPA EWC Motos, aujourd’hui.

Ce rassemblement faisait suite à une présentation similaire lors du rendez-vous WorldSBK d’Estoril récemment.



Devant un parterre de médias internationaux et en présence de François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events, de représentants du Circuit de Spa-Francorchamps et de membres du conseil d’administration de la FIM, le président Viegas a confirmé que la mission de la FIM dans le cadre du FIM EWC est d’établir le règlement avec le groupe de travail Circuit Racing et d’appliquer ce règlement et les sanctions pertinentes émises par le panel des commissaires de la FIM.



La FIM est également en charge de l’homologation et de la sécurité des circuits, ce qui comprend tous les aspects médicaux et le programme antidopage. Le mandat de la FIM couvre également la formation des officiels, y compris le directeur de course ou les commissaires techniques et sportifs. Cette formation importante est dispensée dans le cadre de séminaires de la FIM donnés par des instructeurs de la FIM dans le monde entier.



Le président Viegas a également reconnu qu’environ 400 à 500 commissaires de piste sont nécessaires pour soutenir une course FIM EWC de 24 heures et que cela représente un grand défi pour ces personnes, qui sont bénévoles et qui consacrent leur temps libre à notre sport.



Après avoir exposé la position de la FIM, le président de la FIM a ensuite invité chaque membre du personnel de la FIM présent à se présenter et à expliquer son rôle au sein de la structure EWC.



Les orateurs invités étaient les suivants : Franck Vayssie, directeur de la Commission Circuit Racing (CCR) et commissaire d’appel du FIM EWC, Patrick Coutant, directeur de course FIM EWC, Christian Schneider, commissaire en chef du FIM EWC (permanent), Igor Eskinja, commissaire du FIM EWC, Simon Maas, commissaire du FIM EWC, Rezsö Bulcsu, responsable de la sécurité du FIM EWC, Paul Duparc, directeur sportif de la CCR et responsable de la sécurité du FIM EWC, Svetlana Nazarova, coordinatrice de la CCR FIM, Ludovic Reignier, directeur technique du FIM EWC, Dominique Hebrard, directeur technique du FIM EWC, Bernd Schenkhut, directeur technique du FIM EWC, David McManus, directeur médical du FIM EWC, Kattia Juárez, directrice de la Commission Internationale de Durabilité de la FIM, et Isabelle Larviere, responsable de la communication de la FIM.



Après les présentations de chaque membre du personnel de la FIM, le président de la FIM, Jorge Viegas, a déclaré :“À l’occasion du retour sur ce merveilleux circuit pour la première fois depuis 2001, grâce aux énormes efforts et à la grande collaboration de toutes les parties prenantes, l’occasion semblait idéale pour expliquer et mettre en lumière le rôle de la FIM et le rôle important qu’elle joue au sein de l’EWC. Ce week-end est à nouveau un véritable rappel du travail que les officiels et les bénévoles de la FIM accomplissent aux côtés de leurs homologues des autres parties de l’organisation de l’événement. Ensemble, ils forment une grande équipe.”



François Ribeiro, responsable de Discovery Sports Events, a ajouté :“Depuis que nos organisations ont uni leurs forces en 2015, nous avons bénéficié d’une alliance très fructueuse et mutuellement bénéfique qui n’a cessé de se renforcer, année après année. Si le niveau de coopération entre nous a toujours été clair, il a été parfaitement démontré durant la préparation des 24H SPA EWC Motos. Afin que le Championnat du Monde d’endurance FIM soit de retour en ce lieu légendaire pour la première fois depuis 2001, plusieurs modifications ont été apportées à la piste dans le cadre d’un investissement de vingt-cinq millions d’euros. La FIM et la Fédération Motocycliste de Belgique ont joué un rôle déterminant tout au long du processus d’homologation, et nous les remercions à nouveau pour leur soutien et leur assistance.”

