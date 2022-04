C’est jour de course dans le Championnat du Monde d’Endurance FIM, avec le départ de la 45e édition des 24 Heures Motos qui sera donné à 15h00 heure locale.

Il y aura aussi beaucoup d’activité avant cela aujourd’hui sur la piste, en voici un petit rappel :



09h00-09h45 : FIM EWC, warm-up



10h00-10h20 : Proclassic, Course 2



10h40-11h05 : Handy Race, Course 2



11h25-12h00 : Championnat du monde FIM de Sidecar, Course 2



14h00-14h45 : FIM EWC, présentation des équipes



14h47 : La Marseillaise



15h00 : Départ de la 45e édition des 24 Heures Motos, 1ère manche du FIM EWC 2022

