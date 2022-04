Une autre journée chargée se présente dans le Championnat du Monde d’Endurance FIM, avec la Seconde Qualification pour les 24 Heures Motos au Mans.

Voici un rappel du programme complet de ce vendredi 15 avril :



09h30-09h50: Proclassic Seconde Qualification



10h20-10h40 : FIM EWC, Seconde Qualification (pilote Bleu)



10h50-11h10 : FIM EWC, Seconde Qualification (pilote Jaune)



11h20-11h40 : FIM EWC, Seconde Qualification (pilote Rouge)



11h50-12h10 : FIM EWC, Seconde Qualification (pilote Vert)



12h25-12h45 : FIM Championnat du Monde de Sidecar, Seconde Qualification



14h00-14h20 : Proclassic Course 1



14h40-15h05 : Handy Race Course 1



15h25-16h00 : FIM Championnat du Monde de Sidecar, Course 1

