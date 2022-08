Randy de Puniet a déclaré que la 15e place de Webike SRC Kawasaki France aux 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka était en dessous des attentes de l’équipe, mais il a ajouté que les espoirs de bon résultat au Bol d’Or, le mois prochain, étaient en hausse.

De Puniet a pris un bon départ sur le rendez-vous japonais du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, le 7 août, avant qu’un accident ne fasse rétrograder la machine, jusque-là bien placée, que le Français partageait avec ses compatriotes Florian Marino et Étienne Masson.



“Nous sommes un peu déçus du résultat parce que 15e, ce n’est pas vraiment ce que nous attendions après les essais et le départ. Je suis bien parti, j’étais en sixième position et après la période derrière la voiture de sécurité, je me sentais bien”, a expliqué De Puniet.“Mais soudain, le pneu avant a commencé à souffrir et j’ai perdu quelques places. J’étais dixième ou onzième, essayant de finir le relais en bonne position, quand malheureusement, j’ai perdu l’avant et nous avons concédé cinq tours. Après, nous avons fait une bonne course, le rythme était assez bon, nous avions la vitesse pour terminer entre la septième et la dixième place, mais avec cette chute, nous avions perdu trop de temps.”



Malgré la perte de positions, De Puniet a ajouté que Webike SRC Kawasaki France pouvait tirer beaucoup de positif de sa participation à Suzuka.



“Nous sommes assez contents des progrès que nous avons faits durant la semaine, car nous étions très proches des meilleures équipes EWC européennes et c’est une bonne chose pour le Bol d’Or”, a dit le pilote de 41 ans.“Nous serons là pour viser la victoire et je suis assez confiant. Même si la semaine [de Suzuka] a été difficile, il était très important pour nous d’être là et d’améliorer la moto. Cependant, le plus important n’est pas la course, mais Gino [Rea], nous espérons vraiment qu’il ira bientôt mieux après sa chute.”

Ad

FIM EWC De héros à zéro (point) pour l’équipe BMW en EWC IL Y A UNE HEURE

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Communiqué de la famille de Gino Rea une semaine après son accident des 8 Heures de Suzuka en EWC IL Y A UN JOUR