Le champion du monde Xavier Siméon a déjà mis ses soucis des qualifications derrière lui et se prépare pour sa manche nationale du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM sur le Circuit de Spa-Francorchamps, demain.

La star de Yoshimura SERT Motul abordera cette course disputée sur un tour d’horloge depuis la troisième place avec la Suzuki GSX-R1000R qu’il partage avec ses équipiers Gregg Black et Sylvain Guintoli, un résultat qui a valu trois points à l’équipe japonaise basée en France.



“Ma séance a été perturbée aujourd’hui”, a expliqué Siméon.“J’ai eu beaucoup de mal à trouver le bon moment pour faire des tours rapides. En fait, je n’ai eu qu’une opportunité réelle de tirer le meilleur de mon pneu neuf et je n’ai pas réussi à signer le chrono que je voulais. Je suis un peu déçu car nous aurions pu être dans une meilleure position, mais Gregg a fait du très bon boulot et au final, nous avons un très bon temps moyen. Nous savons que notre rythme est bon pour la course et c’est la chose la plus importante.”



L’Anglo-Français Black a déclaré :“Ce matin, nous avons mis en pratique le travail effectué par l’équipe toute la semaine. Personnellement, j’ai eu de très bonnes conditions durant ma séance, ce qui m’a permis de réaliser un excellent chrono. J’en suis très satisfait. Nous avons montré notre potentiel. Ces qualifications nous permettent d’inscrire quelques points, mais le plus important, bien sûr, c’est la course, qui va être très difficile avec des conditions météo compliquées. Notre point fort, c’est l’efficacité de toute l’équipe en course. Vous pourrez donc compter sur nous cette fois encore.”



Le team manager Damien Saulnier a ajouté :“C’est une bonne qualification pour nous. Nous avons connu un petit contretemps hier, mais aujourd’hui ça a été. Les changements apportés sur la moto ont payé et les pilotes ont un feeling bien meilleur. Ce top 3 est ce que nous espérions et il signifie que nous pourrons bien nous battre en course – laquelle va être compliquée, avec beaucoup de neutralisations derrière la voiture de sécurité et une mauvaise météo.”



Et Yohei Kato, le directeur de l’équipe, de conclure :“La Seconde Qualification a été très bonne grâce aux leçons apprises hier. Nous avons montré un bon niveau de performance, spécialement avec Gregg qui a signé un super temps ! Il est dommage que nous ayons eu quelques petits problèmes ensuite, qui ont empêché Xavier et Sylvain d’être à leur meilleur niveau. Mais nous savons sur quoi nous devons travailler avant le départ de la course.”

Ad

FIM EWC Le président Viegas dirige la présentation de la FIM aux 24H SPA EWC Motos IL Y A UNE HEURE

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Comment Webb a aidé Manfredi à décrocher la pole position du Trophée Dunlop Superstock en EWC IL Y A 14 HEURES