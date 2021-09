Les records sont tombés sur chacune des sessions de tests qui ont eu lieu mardi et mercredi sur le Circuit Paul Ricard. BMW Motorrad World Endurance Team et Yoshimura SERT Motul ont été les plus rapides en passant sous la barre de 1’53. YART – Yamaha Official EWC Team suit de près devant un étonnant Tati Team Beringer Racing. Une raison de plus pour ne pas manquer le 84e Bol d’Or les 18 et 19 septembre prochains au Castellet.

Lors du dernier Bol d’Or en septembre 2019, Loris Baz avait posé une nouvelle marque lors des qualifications en 1’53.408 sur le circuit Paul Ricard. Les meilleurs équipes 2021 ont effacé ce record de près d’une seconde.

BMW Motorrad World Endurance Team et son équipage Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik et Javier Forés, déjà en tête mardi soir, ont signé la meilleure performance mercredi après-midi en 1’52.484. Cela donne dès ces tests privés le ton du Bol d’Or 2021.

Yoshimura SERT Motul a été la seule autre formation à rivaliser à ce niveau avec un tour bouclé en 1’52.536 avec Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli.

Le YART – Yamaha Official EWC Team est aussi sur un très bon rythme en 1’53.018. Niccolò Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika préparent une course très importante au Bol d’Or après un début de saison difficile qui les a éloignés de la course au titre mondial.

La belle surprise vient du Tati Team Beringer Racing. Souvent aux avant-postes depuis le début de saison, cette équipe privée sur Kawasaki pointe à nouveau dans le peloton de tête avec Alan Techer, Sébastien Suchet et Morgan Berchet en 1’53.453.

Un autre team privé ambitieux, Moto Ain, se glisse au milieu des écuries officielles. Au guidon de la Yamaha Moto Ain, Randy de Puniet, Robin Mulhauser et Roberto Rolfo bouclent leur meilleur tour en 1’53.747.

Ces deux formations privées devancent Webike SRC Kawasaki France Trickstar et le F.C.C. TSR Honda France, respectivement 1er et 2e du classement provisoire mondial FIM EWC, qui seront de redoutables concurrents en course.

Avec la 8e performance de ces tests, VRD Igol Experiences reste dans le bon rythme juste devant le Team ERC Endurance-Ducati. L’équipe officielle Ducati a été retardée par une chute spectaculaire de Louis Rossi. Blessé, le pilote français serait forfait pour le Bol d’Or qui débute dans deux semaines.

Les deux meilleures équipes Superstock, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore et le BMRT 3D Maxxess Nevers, pointent dans le Top 12 de ces tests et encadre l’équipe suisse EWC du Bolliger Team Switzerland

L’ensemble du plateau n’était pas réuni sur ces essais privés mais le haut niveau de performance esquisse déjà la tenue d’un Bol d’Or exceptionnel les 18 et 19 septembre.

Top 12 des tests Bol d’Or 2021

BMW Motorrad World Endurance Team. 1’52.484

Yoshimura SERT Motul. 1’52.536

YART – Yamaha Official EWC Team. 1’53.018

Tati Team Beringer Racing. 1’53.453

Moto Ain. 1’53.747

Webike SRC Kawasaki France Trickstar. 1’53.768

F.C.C. TSR Honda France. 1’53.889

VRD Igol Experiences. 1’54.262

Team ERC Endurance-Ducati. 1’54.388

Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore. 1’55.432

Bolliger Team Switzerland. 1’56.049

BMRT 3D Maxxess Nevers. 1’56.201

