Le SERT joue serré à Suzuka

Le Suzuki Endurance Racing Team compte bien ajouter un nouveau titre de champion du Monde FIM EWC à un palmarès déjà très éloquent. L’équipe de Dominique Méliand, qui cédera sa place de patron du SERT juste après Suzuka, arrive au Japon avec cinq points de retard sur le Team SRC Kawasaki France et annonce une course captivante et stressante.

Quinze titres de champion du monde d’Endurance FIM EWC éclairent le palmarès du Suzuki Endurance Racing Team. Une couronne mondiale de plus serait pour Dominique Méliand, team manager et créateur du SERT en 1980, une belle façon de passer le relais au futur repreneur dont Suzuki officialisera la nomination.

En attendant, le Suzuki Endurance Racing Team se concentre sur les Suzuka 8 Hours, finale de la saison FIM EWC 2018-2019 et sur un seul objectif : reprendre les cinq points qui le séparent du Team SRC Kawasaki France. L’équipe Suzuki avait pris la tête du classement mondial en Slovaquie mais deux chutes en Allemagne aux 8 Hours of Oschersleben ont relancé le championnat où trois équipes en mesure de décrocher le titre, le Team SRC Kawasaki France en tête devant le Suzuki Endurance Racing Team et le F.C.C. TSR Honda France, champion du monde en titre.

Dominique Méliand lève le voile sur la stratégie du Suzuki Endurance Racing Team au Japon. « Ça ne va pas être facile ! Les prévisions sont délicates à faire à Suzuka en raison des conditions climatiques et des Japonais qui jouent pour une course et non pour le championnat. La Kawasaki a une position facile en tête du classement. Ils n’ont qu’à nous suivre pour prendre le titre. Notre seule stratégie possible est donc de visser la poignée de gaz à fond. Il ne fallait pas chuter deux fois à Oschersleben pour arriver à Suzuka en tête du classement. Mais notre problème commun avec la Kawasaki SRC est la stratégie de la Honda #1. Ils n’ont rien à perdre et ils feront tout pour monter sur le podium. La course sera intéressante vue de l’extérieur mais stressante vue de l’intérieur avec, en plus, le coefficient multiplicateur des points à prendre à Suzuka qui peut faire basculer le classement ».

Plus d’infos sur le barème de points

Pour préparer la finale du 28 juillet à Suzuka, le Suzuki Endurance Racing Team participera aux tests officiels du 9 au 11 juillet sur le circuit japonais. Ce ne sera pas le cas du Team SRC Kawasaki France qui devra se contenter des essais complémentaires qui auront lieu la semaine de la course, mercredi 24 juillet.

« Le principal objectif des tests début juillet est de trancher le choix pneumatiques entre les références anglaises et japonaises proposées par Dunlop, explique Dominique Méliand. Sur les éditions précédentes, nous avons mixé. La conception des deux références est complétement différentes tant pour les gommes que pour la carcasse. Le pneu développé au Japon n’est pas forcément adapté à notre base de réglages moto et nous ferons notre choix par rapport au ressenti de nos pilotes ».

Le Suzuki Endurance Racing Team a terminé 4e des Suzuka 8 Hours lors de sa première participation en 1980, 2e en 1981 avant de s’imposer en 1983. « Depuis 1980, l’équipe n’a loupé que deux éditions » ajoute Dominique Méliand.

Plus d’infos sur le Suzuki Endurance Racing Team

L’article Le SERT joue serré à Suzuka est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com