Fort de deux victoires en Superstock et d’une deuxième place dans la catégorie reine Formula EWC la saison dernière pour sa sixième tentative au Bol d’Or, le Team Moto Ain sait où il pose les roues à l’occasion de la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022.

Avec la ligne droite du Mistral et son 1,8 kilomètre qui met les moteurs à rude épreuve, à laquelle s’ajoute la perspective de changements météo extrêmes, Pierre Chapuis, le directeur du Team Moto Ain, ne compte pas sur un résultat similaire à celui de l’an dernier pour son équipage, composé de Claudio Corti, Corentin Perolari et Isaac Viñales, et la Yamaha YZF-R1 désormais équipée de Pirelli. Mais il n’a pas non plus l’intention de faire de la figuration pour la course “à domicile” de l’équipe.



“Je suis toujours content de venir ici”, dit Chapuis.“Depuis le retour du Bol d’Or au Castellet en 2015, nous avons gagné deux fois la catégorie Superstock. Et l’année dernière, nous avons réussi un grand coup, finissant deuxièmes en Formula EWC. Pour chacun des membres de l’équipe, tous ces souvenirs sont encore très présents. Et l’un de nos meilleurs partenaires, Ipone, a ses bureaux à quelques kilomètres du circuit.”



“Lors des pré-tests, nous avons essayé plusieurs configurations de châssis et de moteur. Corentin, Claudio et Isaac étaient, comme à chaque course, dans les mêmes chronos. Cela nous aide toujours dans le choix des réglages. Ce qui fonctionne pour l’un fonctionnera aussi pour les deux autres. Nos meilleurs temps ont été plus rapides de cinq dixièmes que nos meilleurs temps en course, ce qui est très positif et encourageant. Mais comme nous avons aussi changé de fournisseur de pneus, estimer le gain réel dans chaque domaine et la part qui revient à Pirelli est difficile.”



“L’année dernière, nous avions parié sur un moteur de série. Nous avions un déficit en performance pure, mais cela nous a permis de couvrir 685 tours et de prendre la deuxième place au général.”

