Le Team SRC Kawasaki France prend la main

Les premiers essais libres du Bol d’Or sur le nouveau tracé du circuit Paul Ricard ont donné lieu à une belle empoignade. Le Team SRC Kawasaki France a finalement établi le nouveau temps de référence avec un tour bouclé par Randy de Puniet en 1’54.942.

Sur une piste légèrement humide en début de séance, la première confrontation entre les 59 équipes engagées au Bol d’Or a été particulièrement animée. Après la meilleure mise en route pour le Suzuki Endurance Racing Team, le Team SRC Kawasaki France et le F.C.C. TSR Honda France ont rivalisé en signant tour à tour les meilleurs temps en piste. Le Team SRC Kawasaki France a eu le dernier mot avec un tour bouclé par Randy de Puniet en 1’54.942.

En fin de séance, le YART Yamaha est venu se mêler aux débats et enregistre le 2e temps grâce à Niccolò Canepa en 1’55.182. Le YART Yamaha devance F.C.C. TSR Honda France en 1’56.327, un tour de piste signé Josh Hook. Deux autres équipes officielles se pressent dans le top5, ERC-BMW Motorrad Endurance et Honda Endurance Racing.

Le Bolliger Team Switzerland, premier team privé sur Kawasaki, prend la 6e place devant la Yamaha de Wepol Racing et le Suzuki Endurance Racing Team.

En catégorie Superstock, on trouve déjà au coude à coude le Team 33 Coyote Louit Moto (Kawasaki) et Moto Ain (Yamaha) avec le 9e et le 10e temps.

Les essais qualificatifs du Bol d’Or débutent à 15 h 40 cet après-midi.

Ces essais et les qualifications à suivre cet après-midi et demain vendredi établiront de nouveaux temps de référence car le tracé du circuit Paul Ricard a changé depuis l’an dernier. D’importants travaux de rénovation et de sécurité ont été faits cet hiver. Quatre courbes ont aussi été modifiées avec l’élargissement des entrées de la Verrerie, du virage du Camp à l’ouest du circuit et du virage du Pont qui commande la ligne droite de départ. Enfin le virage de Bendor a été modifié et raccourci ce qui ramène la longueur du tracé de la piste moto du Bol d’Or de 5 791 m à 5 673 m.

Bol d'Or 2018 - Résultats des essais libres

