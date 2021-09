Après un Bol d’Or particulièrement difficile, deux équipes restent en lice pour la couronne mondiale 2021. Yoshimura SERT Motul, vainqueur au Bol d’Or qui a repris les commandes en championnat du monde FIM EWC, 36 points devant l’équipe privée du VRD Igol Experiences. Entre la Suzuki officielle et la Yamaha privée, le titre de champion du monde FIM EWC se jouera sur la finale à Most en République tchèque le 9 octobre où 50 points sont en jeu.

Le Bol d’Or 2021 restera comme l’une des épreuves la plus redoutable de l’Endurance mondiale. Les casses et les abandons ont été nombreux et n’ont pas épargné les favoris. Yoshimura SERT Motul a résisté et s’impose sur ce 84e Bol d’Or. L’équipe Suzuki aux 16 titres mondiaux est le seul team officiel à passer sous le drapeau à damier dimanche 19 septembre à 15 h.

Webike SRC Kawasaki France Trickstar, arrivé en tête du classement provisoire, s’arrête en début de soirée sur bris de soupape. Quelques heures plus tard, le BMW Motorrad World Endurance Team et le F.C.C. TSR Honda France lâchent la course sur des problèmes moteur. Puis c’est une chute qui pousse le team ERC Endurance-Ducati à l’abandon alors qu’il tenait la 3e place. Enfin, au cours de la nuit, le YART – Yamaha Official EWC Team, à la lutte en tête de la course avec Yoshimura SERT Motul, disparait du classement sur casse moteur.

A l’arrivée, Yoshimura SERT Motul s’impose avec 19 tours d’avance sur Moto Ain. Mais c’est une autre équipe privée, VRD Igol Experiences, qui sera la seule à pouvoir contester le titre mondial 2021 à l’équipe Suzuki franco-japonaise sur la manche finale début octobre. 36 points séparent Yoshimura SERT Motul et VRD Igol Experiences et 50 points sont à prendre sur la finale à Most.

En revanche, la lutte s’annonce très serrée pour le podium mondial 2021. Six autres équipes peuvent encore prétendre à la place de vice-champion du monde FIM EWC 2021. F.C.C. TSR Honda France, Webike SRC Kawasaki France Trickstar et BMW Motorrad World Endurance Team sont les mieux placés juste devant Moto Ain, team privé qui boucle sa première saison en catégorie EWC. La finale à Most sera donc décisive.

Rendez-vous en République tchèque le samedi 9 octobre pour le dénouement du championnat du monde FIM EWC 2021.

