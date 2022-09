Bartłomiej Lewandowski sera l’un des membres les plus actifs dans le paddock du Championnat du monde d’Endurance FIM pour le 100e anniversaire du Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard, du 15 au 18 septembre.

En plus du rôle de Team Manager pour le Team LRP Poland, Lewandowski est le pilote Bleu de la BMW n° 90 qu’il partage avec Pepijn Pijsterbosch et Dominik Vincon en Formula EWC.



S’étant classé sixième et neuvième au Mans et sur le Circuit de Spa-Francorchamps respectivement cette saison, le Team LRP Poland est septième au classement EWC avec 42 points et pourrait, en théorie, dépasser Yoshimura SERT Motul, actuellement en tête du championnat, en inscrivant le maximum possible de 85 points sans que l’équipe franco-japonaise n’en marque aucun.



“On sait que les équipes d’usine seront très fortes au Bol d’Or, mais tout peut arriver en endurance”, dit Lewandowski.“Nous avons une moto, un package et un soutien excellents, combinés avec de bons pilotes et une fabuleuse équipe jeune et motivée, sans compter des fans toujours plus nombreux et passionnés. Nous avons tout et pensons pouvoir réussir quelque chose.”



La BMW S1000RR du Team LRP Poland est préparée par Marcin Kolanowski de Kosamotocykle.pl.

