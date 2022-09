Le Wójcik Racing Team ne veut pas que sa cinquième place aux 24H SPA EWC Motos reste son meilleur classement de la saison dans Championnat d’Endurance de la FIM, et vise par conséquent un résultat encore meilleur quand le Circuit Paul Ricard accueillera l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or.

L’équipe polonaise qui aligne la Yamaha n° 77 équipée de Dunlop, que se partagent Mathieu Gines, Dan Linfoot et Sheridan Morais, a des espoirs élevés.



“La saison a débuté de façon assez malchanceuse pour nous au Mans, mais à Spa, nous avons montré un très bon rythme et lutté pour une belle cinquième place – alors maintenant, nous voulons mettre la barre encore plus haut”, dit Adam Stępień, le Team Manager.“Le Bol d’Or est une course unique pour nous, car c’est là que nous nous sommes battus pour notre premier podium et nous aimerions réitérer ce résultat dimanche. Cependant, ce ne sera pas facile, le Paul Ricard étant connu pour sa très longue ligne droite du Mistral. C’est une épreuve très difficile pour les pilotes et les mécaniques, mais pour le matériel aussi.”



En plus de son engagement en Formula EWC, le Wójcik Racing Team est aussi représenté dans la catégorie Superstock par Kevin Manfredi, Marek Szkopek et Danny Webb sous les couleurs de PKN Orlen, avec Bálint Kovács dans le rôle du quatrième pilote.



“Toute l’équipe est très excitée et motivée pour se battre, car le Bol d’Or du centenaire est un moment unique dans l’histoire de la compétition moto”, dit Sławomir Kubzdyl, Team Manager pour cette Yamaha n° 777.“Bien qu’au classement général, nous puissions peut-être atteindre le podium, nous n’y pensons pas et nous nous concentrons sur la victoire [en Superstock]. Nous avons fait une bonne séance d’entraînement. Kevin bat le record du tour en Superstock chaque année au Bol d’Or et durant les tests, il a été encore une fois très rapide. Nos autres pilotes ont aussi un bon rythme. Nous sommes prêts pour la lutte et impatients d’être au départ.”

