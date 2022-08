Le YART – Yamaha Official Team EWC a terminé la seconde journée de tests avant les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, en étant la seule équipe à avoir signé un temps dans les 2’06” sur un tracé chaud et humide.

Le YART avait aussi entamé la journée comme seule équipe à tourner en moins en 2’07”, avec au guidon Karel Hanika, durant la première des cinq séances du jour. Soit 0”86 devant le deuxième meilleur temps, un 2’07”539 réalisé par le Team HRC.La seconde séance a vu ce même Team HRC se rapprocher avec un tour en 2’07”049, plus d’une seconde plus rapide que le meilleur du YART dans cette même séance.Les conditions sont restées chaudes et lourdes toute la journée, les éclaircies matinales cédant la place à un ciel gris et bas l’après-midi avec de l’humidité non seulement dans l’air, mais aussi sur la piste.L’équipage le plus rapide de la première des trois sessions de l’après-midi a été celui de la machine #10 du Kawasaki Racing Team Suzuka 8H avec un chrono en 2’07”157, le YART occupant encore une fois la deuxième place au terme des 60 minutes.La #10 a été une nouvelle fois la plus véloce dans la quatrième séance de ce mercredi, devant le Yoshimura SERT Motul, leader de la course au titre EWC, qui a signé un temps de 2’08”344 face au 2’07”761 de la Kawasaki.Et dans la dernière séance du jour, la #10 a été une troisième fois de suite la plus rapide en 2’07”178, un peu plus d’un dixième de seconde devant le YART, les meilleurs secteurs combinés d’Hanika donnant aussi un chrono dans les 2’06”.Les équipes ne reprendront la piste que vendredi pour les Essais Libres qui débuteront à 8h20, heure locale.Cliquez ICI pour voir les classements des tests.