Le YART – Yamaha Official Team EWC a terminé en tête les premiers tests avant la manche décisive du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, la course de 24 heures du Bol d’Or.

La structure basée en Autriche a fixé un chrono de 1’51”921 sur le tracé de 5,674 kilomètres du Circuit Paul Ricard, éclipsant du même coup celui réalisé mardi par le BMW Motorrad World Endurance Team.



Ce dernier, qui a remporté les 24H SPA EWC Motos en juin, avait effectué un tour en 1’52”517, mardi, et a également terminé la séance de deux heures du mercredi matin à la première place en 1’52”682. Cependant, le YART – Yamaha Official Team EWC a pris l’avantage après l’ultime séance de l’après-midi.



Le YART court toujours après son premier podium cette année en EWC mais a entamé les deux premiers rendez-vous de la saison depuis la pole position.



L’édition du centenaire du Bol d’Or se déroulera du 15 au 18 septembre et les cinq titres y seront attribués.

