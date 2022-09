Le YART – Yamaha Official Team EWC pourrait bien être l’équipe à suivre de près quand la nuit tombera sur la course du Bol d’Or, samedi soir.

L’équipe autrichienne a terminé la séance d’Essais de nuit d’une heure, sur le Circuit Paul Ricard, avec le meilleur chrono en 1’52”977.



Le meilleur tour de Karel Hanika a été plus rapide de 0”505 que celui de l’équipage venant ensuite, le BMW Motorrad World Endurance Team, F.C.C. TSR Honda France prenant la troisième place. ERC Endurance-Ducati a conclu la séance en quatrième position, suivi de Webike SRC Kawasaki France et Yoshimura SERT Motul.



Le TATI Team Beringer Racing s’est classé septième devant Viltaïs Racing Igol, le Wójcik Racing Team et le Team Moto Ain.



L’équipage du Wójcik Racing Team engagé en Superstock a été le plus rapide parmi les engagés permanents de l’EWC dans cette catégorie, derrière Slider Endurance mais devant 3ART Best of Bike et RAC41-Chromeburner.



La Seconde Qualification de la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022 doit débuter à 9h55, demain (vendredi).

