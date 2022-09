Le YART – Yamaha Official Team EWC a confirmé son rythme de course attendu en terminant à la première place du Warm-Up de l’édition marquant le centenaire du Bol d’Or, manche décisive du Championnat du monde d’Endurance de la FIM.

L’équipe autrichienne a conclu la séance de 45 minutes, qui s’est déroulée dans des conditions ensoleillées mais venteuses au Circuit Paul Ricard, avec le meilleur chrono en 1’53”399, soit 0”106 plus rapide que celui qui a valu la pole position au BMW Motorrad World Endurance Team.



La Kawasaki du TATI Team Beringer Racing s’est classée troisième devant ERC Endurance-Ducati, Yoshimura SERT Motul, F.C.C. TSR Honda France et Team Moto Ain. Webike SRC Kawasaki France, le Wójcik Racing Team et Viltaïs Racing Igol ont complété le top 10.



Du côté des Superstock, Kevin Manfredi est sorti de la piste en fin de séance avec la Yamaha du Wójcik Racing Team qui occupera la pole position de la catégorie cet après-midi. Cependant, le pilote italien n’a pas semblé s’être blessé ni sa moto être trop endommagée. L’équipe japonaise a fini malgré tout avec le meilleur temps, devant National Motos Honda et le Team 33 Louit April Moto.



Après ce Warm-up, les équipes vont continuer leur préparation pour l’épreuve de 24 heures qui doit débuter à 15h00 CET, après la mise en grille et l’avant-course à partir de 14h15.

