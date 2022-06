Marvin Fritz, du YART – Yamaha Official Team EWC, a terminé les Premiers Essais Libres des 24H SPA EWC Motos, deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM, en tête de la hiérarchie.

Le pilote allemand a réalisé un chrono de 2’20”306 sur les 6,985 kilomètres du Circuit de Spa-Francorchamps, considéré comme l’un des plus exigeants du calendrier international, au guidon de la Yamaha YZF-R1 de l’équipe autrichienne. Cependant, sa préparation pour la course de 24 heures qui débutera samedi ne s’est pas déroulée complètement comme il l’aurait voulu puisqu’il a chuté au virage 14, Campus, ce qui a entraîné une interruption temporaire de la séance. Il a été indiqué que Fritz n’était pas blessé, mais qu’il devait subir un contrôle médical.



Yoshimura SERT Motul a pris la deuxième place avec sa Suzuki GSX-R1000R en 2’20”376, alors que l’équipe F.C.C. TSR Honda France, qui s’était montrée la plus rapide des tests de mardi, s’est classée troisième en 2’20”369.



Les pilotes EWC seront de retour en piste à partir de 15h40 CET, heure à laquelle doit débuter la Première Qualification. CliquezICIpour voir le classement complet.

