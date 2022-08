Le YART – Yamaha Official Team EWC s’est montré rapide lors de la première séance de tests avant les 43e Coca-Cola 8 heures de Suzuka, ce matin, mais le Team HRC l’a été plus encore l’après-midi alors que les équipes se préparent pour la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM.

La Yamaha de la structure basée en Autriche a réalisé un chrono de 2’07”375 pour parcourir les 5,281 kilomètres du Circuit de Suzuka, mais c’est le Team HRC qui a conclu les séances de ce mardi à la première place en signant un tour en 2’06”966 l’après-midi.Leader de la course au titre, le Yoshimura SERT Motul a été le sixième plus rapide le matin et le neuvième l’après-midi. Le Kawasaki Racing Team Suzuka 8H s’est classé deuxième le matin puis l’après-midi, alors que BMW Motorrad World Endurance a obtenu sa meilleure position le matin (13e) après avoir gagné le rendez-vous précédent de l’EWC, les 24H SPA EWC Motos, en juin.Les tests précédant les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, lesquelles sont de retour au calendrier EWC après deux années d’absence en raison des restrictions dues à la Covid-19, reprendront à 9h00, heure locale, mercredi matin.Cliquez ICI pour voir les classements des tests.