Face à la situation sanitaire et afin de préserver la tenue des épreuves du Championnat du Monde FIM EWC 2021, la 44e édition des 24 Heures Motos se disputera les 17 et 18 avril à huis-clos.

L’Automobile Club de l’Ouest, organisateur de l’épreuve, la Fédération Internationale de Motocyclisme et Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, ont pris cette difficile décision afin d’assurer la tenue des cinq épreuves prévues au calendrier 2021 et de soutenir les équipes engagées en Championnat du Monde FIM d’Endurance.

Jorge Viegas, Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme « Malgré une deuxième année sans public, je suis sûr que l’édition des 24 Heures Motos 2021 sera à couper le souffle. Je tiens à remercier l’ACO, la FFM et Eurosport Events pour les efforts déployés pour offrir une fois encore un spectacle de premier choix aux nombreux téléspectateurs et sur les plateformes digitales. »

Sébastien Poirier, Président la Fédération Française de Motocyclisme« C’est évidemment un crève-cœur que de revivre les 24 Heures Motos à huis clos et priver ainsi les nombreux fans d’un événement aussi communautaire. Pour des raisons organisationnelles, la décision devait être prise dès maintenant par l’ACO et je la partage. Je tiens, à ce titre, à saluer le travail de l’ACO, du promoteur Eurosport Events et de la FIM qui a permis de maintenir cette épreuve au calendrier, que nous suivrons avec passion sur les différents supports TV et digitaux. »