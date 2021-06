Les fans du monde entier vont pouvoir vibrer et suivre en direct la 44e édition des 24 Heures Motos. Disputée à huis-clos, cette première course de la saison FIM EWC 2021 sera lancée samedi 12 juin à 12 h CEST sur le circuit Bugatti au Mans.

Les fans pourront vivre la course en live sur les cinq continents. Pour ne rien manquer du départ spectaculaire de cette ouverture de la saison mondiale d’Endurance, Eurosport 2 sera en direct samedi dès 11 h 45 pour suivre en live les premières heures de course et faire partager l’intensité des cinq dernières heures de course de 7 h du matin à l’arrivée et à la cérémonie du podium.

Eurosport France invite aussi les fans à découvrir la magie de la nuit en Endurance. En complément du début de course, Eurosport 2 sera en direct de 19 h samedi à 12 h 30 dimanche.

La course sera également à vivre en direct et en intégral sur la plateforme digitale d’Eurosport avec des commentaires en anglais et en français.

Au-delà du réseau Eurosport, les 24 Heures Motos s’offriront aux spectateurs du monde entier. En France, la Chaîne l’Équipe, diffuseur du championnat FIM EWC depuis 2016, proposera de vivre la course en direct dès 11 h 30 avec un retour en soirée avant de reprendre le direct dimanche matin dès 7 h jusqu’au podium.

En Belgique, RTBF Auvio assurera un direct intégral de la course tout comme RTL Play au Luxembourg, Servus TV en Autriche et RTVS en Slovaquie.

En Amérique du Nord, la plateforme OTT Motortrend sera en live intégral comme sur toutes les autres courses de la saison.

Au Japon, JSports sera en direct pour le départ samedi de 18 h45 à 22 h JST puis dimanche de 17 h à 19 h 30.

En Nouvelle-Zélande, la course sera relayée en direct par Sky NZ.

La plateforme internationale Motorsport.tv proposera de suivre la course en live intégral sur les continents américains et africain ainsi qu’en Asie.

La programmation des highlights élargit encore la diffusion internationale du championnat FIM EWC. En Europe, les meilleurs moments de la course sont repris sur Sky Sport en Italie, Motowizja en Pologne et TV3 Sports du groupe AM Baltics. Aux Etats Unis, MAV TV diffusera ces highlights comme SuperSport et StarTimes en Afrique, Dubaï Sports au Moyen-Orient, Bein Sports en Asie, Nippon TV au Japon, Astro en Mailaisie et True Visions en Thaïlande.

360 EWC Fan TourLancée avec succès en août dernier au Mans, Eurosport Events enrichit son expérience 360 EWC Fan Tour. Cette plateforme interactive allie réalité virtuelle et vidéo 360°. Elle sera accessible gratuitement dès vendredi 11 juin à la mi-journée sur ordinateur, tablette, smartphone et casque VR sur www.ewc360fantour.com

Au menu, 12 vidéos qui vous transportent au cœur de la course et du monde de l’Endurance avec des tours embarqués, la découverte des stands façon street view, un pit stop vu par le mécano et d’autres surprises. Trois vidéos en live sont également programmées en pré grille puis sur la pitlane durant la course.

Twitter, Pour ne rien manquer, suivez les essais et la course sur le site fimewc.com , sur Facebook Instagram et YouTube et avec le live timing

