Épreuve atypique disputée à huis-clos, l’édition 2020 des 24 Heures Motos sera à suivre sur Eurosport 2 en direct intégral et sur les cinq continents. Le départ sera donné à 12 h CEST samedi 2 août sur le circuit Bugatti au Mans.

Eurosport assurera une couverture live complète de l’événement dans plus de 55 pays. Cette deuxième manche du Championnat du Monde FIM d’Endurance très attendue se disputera ce week-end au Mans sans public mais les fans du monde entier pourront suivre la course en direct du départ, qui sera exceptionnellement donné à 12 h CEST, à la cérémonie du podium dimanche midi.

La course sera également à vivre en direct et en intégral sur la plateforme digitale d’Eurosport avec des commentaires en anglais et en français.

Au-delà du réseau Eurosport, les 24 Heures Motos feront aussi vibrer les spectateurs du monde entier. En France, la Chaîne l’Équipe, diffuseur du championnat FIM EWC depuis 2016, proposera plus de 14 h de direct, samedi de 11 h 30 à 21 h puis dimanche de 8 h à 12 h 30.

Au Japon, le réseau Nippon TV, diffusera la course en direct et en intégralité sur sa plateforme digitale Hulu qui couvre l’intégralité du championnat du monde FIM d’Endurance.

La plateforme internationale Motorsport.tv proposera de suivre la course en live intégral sur les continents américains et en Asie.

En Nouvelle-Zélande, la course sera relayée en direct par Sky NZ.

Les meilleurs moments de la course seront aussi à revivre sur les cinq continents. Plus d’une quinzaine de chaînes diffuseront ces highlights des 24 Heures Motos à partir de jeudi 3 septembre : Motowizja en Pologne, Hulu/Nippon TV au Japon, Cignal TV/Hyper aux Philippines, Sky NZ en Nouvelle Zélande, TV3 Sport dans les pays baltes, Eurosport India, Astro en Malaisie, Max en Chine, True Visions en Thaïlande, Bein au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Super Sport en Afrique du Sud, Mav TV aux USA, Servus TV en Autriche et Claro en Amérique du Sud.

Suivez aussi les 24 Heures Motos sur les plateformes et réseaux sociaux FIM EWC : live timing sur le site fimewc.com et sur l’application mobile FIM EWC, ainsi que des contenus dédiés sur Facebook, Instagram, YouTube et les faits de course en live sur Twitter.

Nouvelle expérience virtuelle et immersive en partenariat avec l’ACOCe grand retour de l’Endurance sera aussi à vivre à 360°. Le EWC 360 Fan Tour by TAG Heuer est une nouvelle plateforme vidéo interactive qui allie réalité virtuelle et vidéo 360°. Elle sera accessible gratuitement dès vendredi à la mi-journée sur ordinateur, tablette, smartphone et casque VR pour une expérience inoubliable. Cette expérience totalement immersive, menée en partenariat avec l’ACO, organisateur des 24 Heures Motos, vous permet d’accéder à des lieux normalement inaccessibles au public en décidant vous-même du point de vue : la visite d’un box, l’accès à la grille de départ, un arrêt ravitaillement comme si vous étiez l’un des mécanos de l’équipe, la découverte du lieu le plus secret du circuit, le PC Course, un tour embarqué avec le commentaire du pilote, l’émotion du passage du vainqueur sous le drapeau à damier, la cérémonie du podium ou encore un tour dans le car régie TV d’Eurosport.

Plus étonnant encore, nous vous proposerons une visite virtuelle à 360° façon Street View de la ligne droite des stands avec découverte des boxes.

Rendez-vous vendredi 28 août sur www.ewc360fantour.com et sur toutes les plateformes et réseaux sociaux FIM EWC, ACO et 24 Heures Motos.

