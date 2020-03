Les 24 Heures Motos reprogrammées aux 29 et 30 août 2020

La 43e édition des 24 Heures Motos, reportée dans un premier temps les 5 et 6 septembre 2020 en raison des restrictions gouvernementales liées à l’évolution du coronavirus, est reprogrammée fin août.

Les 24 Heures Motos et les 24 Heures du Mans, également reportées aux 19 et 20 septembre 2020, sont deux épreuves phares organisées par l’Automobile Club de l’Ouest. Afin de donner à l’ACO le temps de mettre en place ces deux événements majeurs dans un laps de temps réduit, l'Automobile Club de l'Ouest, en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC, a décidé d’avancer la 43e édition des 24 Heures Motos aux 29 et 30 août 2020.

La FIM, Eurosport Events et l’ACO ont pour priorité d’assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l’ensemble des équipes d’organisation ainsi que la qualité de leurs événements. Les mesures adoptées sont liées à la situation très particulière de lutte contre le coronavirus.

