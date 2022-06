Les 24H SPA EWC ont été suspendues pour permettre aux officiels de nettoyer l’huile déposée bien involontairement sur une large portion du tracé par la Yamaha de l’équipe Falcon Racing quand celle-ci a subi une casse technique.

Les motos sont immobilisées en conditions de par fermé le temps que l’opération de nettoyage soit effectuée, et un horaire doit être confirmé par les officiels pour le second départ.



Le BMW Motorrad World Endurance Team est en tête de cette manche de Championnat du Monde d’Endurance FIM, dont l’arrivée doit être jugée à13h00 CET. Le Tati Team Beringer Racing est deuxième, suivi de Yoshimura SERT Motil, F.C.C. TSR Honda France et du Wójcik Racing Team.

