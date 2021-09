La finale du championnat du monde FIM EWC 2021 se jouera en République tchèque samedi 9 octobre. Le départ des 6 Hours of Most sera donné à 11 h sur ce circuit proche de Prague. Ce sera l’un des temps forts du double événement qui réunira autos et motos à Most avec cette finale FIM EWC et une manche du championnat du monde FIA WTCR.

Le FIM EWC a rendez-vous pour la première fois sur l’Autodrom Most. Ce circuit de 4 212 m est situé à 70 km au nord-ouest de Prague, capitale de la République tchèque.

La première édition des 6 Hours of Most sera le dénouement d’une saison très disputée et plutôt mouvementée. Yoshimura SERT Motul arrivera en leader à Most mais rien n’est joué car VRD Igol Experiences, équipe privée, est encore en mesure de lui souffler le titre mondial devant les autres équipes officielles particulièrement malchanceuses au Bol d’Or.

Comme sur toute finale FIM EWC, les points attribués sont valorisés à 150 % soit 45 points à prendre pour la victoire auxquels s’ajoutent les 5 points accordés pour la pole position.

Initialement prévue sur 8 heures, cette finale à Most a été ramenée à 6 heures en raison des limitations de bruit sur ce circuit et des contraintes de luminosité pour assurer la sécurité des pilotes.

Les deux séances qualificatives des 6 Hours of Most auront lieu jeudi 7 octobre. Après une journée réservée au WTCR vendredi, la course finale du FIM EWC se disputera samedi 9 octobre de 11 h à 17 h CEST. L’équipe championne du monde FIM EWC 2021 pourra alors être célébrée et récompensée.

Comme au Bol d’Or, les 6 Hours of Most accueilleront le public sous réserve de présentation d’un pass sanitaire. Cette finale du championnat du monde FIM d’Endurance sera à suivre en direct intégral sur Eurosport et sur les chaines et plateformes numériques qui suivent le FIM EWC sur les cinq continents.

