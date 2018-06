Les 8 Hours of Oschersleben s’élancent samedi 9 juin à 13 h CEST. Vivez en direct cette 4e manche FIM EWC 2017-2018 en Allemagne grâce à une diffusion TV internationale. L’article Les 8 Hours of Oschersleben en live est apparu en premier sur FIM EWC.

Les 8 Hours of Oschersleben sont à suivre en direct sur Eurosport 2 International, samedi 9 juin à partir de 12 h 45 CEST. Vous pourrez vivre le départ en live jusqu’à 13 h 45. Le direct reprendra sur Eurosport 2 de 15 h à 21 h 30 pour suivre la course jusqu’à l’arrivée et la cérémonie du podium.

L’intégralité de la course des 8 Hours of Oschersleben est bien sur à suivre sur Eurosport Player, directement accessible sur tous les sites internet d'Eurosport, sur mobile et sur tablette.

Le magazine de 23 minutes « EWC All Access » reviendra sur les grands moments de la course en Allemagne dès mardi 12 juin à 21 h 30 sur Eurosport 1. D’autres diffusions du magazine « EWC All Access » sont programmées sur Eurosport 2 mercredi 13 juin à 7 h et à 12 h 30.

Retrouvez l’ensemble de la diffusion TV internationale Eurosport

Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, assure aussi une distribution media au delà du réseau Eurosport. Les 8 Hours of Oschersleben seront aussi à suivre en live sur la Chaine l’Equipe en France et sur OSN Sports en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. OSN Sports relaiera le live ouvert sur Eurosport 2 International. La Chaine l’Equipe sera en direct à Oschersleben de 12 h 45 à 15 h 15 puis en léger différé de 21 h 05 à 21 h 45.

La Chaîne l’Equipe, OSN mais aussi Automoto.TV, partenaire de Corse di Moto en Italie, Turbo en Amérique Latine, Velocity au Canada et aux Etats-Unis, Motowizja en Pologne, Garage TV en Espagne, Fox Sports en Asie, Astro TV en Malaisie, Quest en Grande-Bretagne et Nippon TV au Japon proposeront de plus un résumé de 44 minutes des meilleurs moments de la course.

Pour ne rien manquer, suivez aussi les 8 Hours of Oschersleben sur le site fimewc.com, avec le livetiming www.fimewc.com/live-timing, sur Facebook, sur Twitter et grâce à la nouvelle application mobile FIM EWC accessible sur smartphones iOS et Android.

