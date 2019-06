Le départ des 8 Hours of Oschersleben sera donné dimanche 9 juin à 13 h CEST en Allemagne. Quatrième manche de la saison FIM EWC 2018-2019 et finale de la Coupe du monde Superstock, la course est à vivre en direct sur les cinq continents.

Les 8 Hours of Oschersleben seront à suivre en direct dimanche 9 juin à partir de 12h45 (CEST) sur les antennes d’Eurosport dans plus de 60 pays ainsi que sur Eurosport Player avec des commentaires en français et en anglais.

Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, distribue cette saison les courses championnat du monde d’Endurance FIM EWC auprès de plus de 18 diffuseurs dans le monde entier.

La manche des 8 Hours of Oschersleben sera également disponible en live dans son intégralité pour les fans japonais grâce à la plateforme digitale Hulu de Nippon TV et sur la chaine NTV G+ de 19 h 30 à 5 h, heure locale.

En France, La Chaine L’Equipe sera en direct de 12 h 45 à 14 h 45 pour vivre le départ et les premières heures de la course puis de 20 h à 21 h 30 pour l’arrivée et les podiums.

Le magazine « EWC All Access » reviendra sur les grands moments de la course dès mardi 11 juin à partir de 22 h CEST sur Eurosport. Ce magazine « EWC All Access » ainsi qu’un résumé de 44 minutes de la course seront diffusés dans 42 pays d’Asie (Fox Sports Asia), au Japon (BS Nippon), en Inde (Dsport), aux Philippines (Hyper), au Brésil (Band Sports), en Afrique sub-saharienne (Kwesé Free Sports), en Italie (SkySport et Corse di Moto), en Espagne (Garage TV), en Grande-Bretagne (Quest), en Pologne (Motowizja), en République Tchèque (CT Sport Channel) et en Russie (Motosport TV).

Pour ne rien manquer, suivez aussi les 8 Hours of Oschersleben sur le site fimewc.com, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et avec le live timing et l’application mobile FIM EWC.

Programme de diffusion internationale Eurosport

L’article Les 8 Hours of Oschersleben en live est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com