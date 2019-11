Les 8 Hours of Sepang en Live sur toute l’Indonésie avec TVRI

La première édition FIM EWC des 8 Hours of Sepang sera à vivre en direct et en intégralité le samedi 14 décembre sur TVRI, la chaine nationale indonésienne.

Ce nouvel accord de diffusion du championnat FIM EWC va ravir les très nombreux fans de sport moto en Indonésie qui pourront suivre en Live cette toute nouvelle course sur TVRI Sport, le canal dédié au sport de la chaîne publique indonésienne.

TVRI Sport est l’une des quatre chaînes Free-to-air de TVRI. Basée à Jakarta, elle offre une très large zone de diffusion sur tout l’archipel indonésien où le sport moto attire un public nombreux et des spectateurs passionnés de compétition.

Cet accord accompagne le développement du FIM EWC qui a lancé en septembre une saison inédite avec l’arrivée au calendrier des 8 Hours of Sepang. Cette première course hivernale en championnat du monde d’Endurance a su attirer les équipes d’Asie du Sud-Est et des pilotes venus du Japon, d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

TVRI diffusera également les manches européennes de la saison 2019-2020 FIM EWC en différé avant de proposer une diffusion Live des Suzuka 8 Hours, grande finale du championnat le 19 juillet 2020.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoteur du FIM EWC

« Cet accord avec TVRI est une nouvelle étape très importante pour le développement du championnat, comme l’est notre partenariat avec Nippon TV au Japon. La diffusion de TVRI couvre l’un des plus importants marchés du deux roues au monde et ouvre une large visibilité en Indonésie. La proximité de la Malaisie incitera aussi de nombreux fans à visiter Sepang. »

Apni Jaya Putra, Directeur des Programmes TVRI

« Chaîne à la plus large distribution en Indonésie, TVRI est très fier de ce partenariat avec Eurosport Events pour la diffusion du FIM EWC. L’Indonésie compte le plus grand nombre d’amateurs de sports mécaniques en Asie. Cette coopération sera bénéfique pour nos deux entreprises. »

