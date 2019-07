Les ambitions du YART Yamaha

Aux côtés du Yamaha Factory Racing Team à Suzuka, le YART Yamaha est en mesure de créer la surprise pour conclure sa saison sur une note positive au Japon. L’équipe autrichienne revient sur les trois journées de tests de la semaine dernière à Suzuka.

Broc Parkes, pilote du YART Yamaha est l’un des piliers au guidon de la Yamaha #7. « Nous avons été rapides durant ces trois journées de test. Mais affronter des équipes avec des motos d’usine, y compris le F.C.C. TSR Honda, avec notre Yamaha R1 EWC, ce sera un grand défi. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en Endurance. Donc nous devons tout donner et ne jamais abandonner. »

Niccolò Canepa, qui boucle sa première saison au YART Yamaha, est très motivé. « Je pense que nous pouvons viser le Top5 et avec un peu de chance, nous pourrions même faire mieux. Si nous restons concentrés et très performants, le podium est à notre portée. Le F.C.C. TSR a été notre rival toute la saison et il semblerait qu’ils disposent d’une machine d’usine pour les Suzuka 8 Hours. Mais notre R1 est aussi très rapide et je veux que nous finissions meilleure équipe EWC à l’arrivée ».

Marvin Fritz est aussi très confiant et motivé. « Il fait souvent très chaud sur les Suzuka 8 Hours donc je vais travailler pour être dans la meilleure condition physique pour la course. J’ai déjà réalisé de meilleurs temps que l’an dernier et notre équipe est forte et vraiment motivée. Nous visons le Top5 mais je pense qu’il est possible pour nous de monter sur le podium. »

Mandy Kainz, team manager, est satisfait de ces trois journées d’essais à Suzuka. « Nous avons roulé sur piste sèche et piste mouillée, nous avons signé des chronos rapides sans gros problèmes, ni chutes, donc c’est parfait. Nous avons développé une machine très puissante. Nous devons simplement faire notre course, donner le meilleur de nous-mêmes et nous battre au maximum. »

