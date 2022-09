Après huit et 16 heures de course lors des manches de 24 heures du Championnat du monde d’Endurance FIM, les équipes classées aux dix premières places en Formula EWC et Superstock inscrivent de dix à un point de bonus.

Voici donc les classements provisoires des deux catégories après 16 heures de course au Bol d’Or.



Formula EWC :

Yoshimura SERT Motul* : 130 points

F.C.C. TSR Honda France : 118

YART – Yamaha Official Team EWC* : 97

TATI Team Beringer Racing : 92

BMW Motorrad World Endurance Team* : 69

Team Bolliger Switzerland : 63

Viltaïs Racing Igol : 54

Wójcik Racing Team : 48

Team LRP Poland : 47

Webike SRC Kawasaki France : 36



Superstock :

Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore : 126 points

Team LH Racing* : 87

No Limits Motor Team : 82

Team 33 Louit April Moto : 72

OG Motorsport by Sarazin* : 64

Pitlane Endurance : 63

Team Normandie Moto Sport : 59

BMRT 32 Maxxess Nevers : 57

National Motos* : 52

Wójcik Racing Team : 37



*Ont abandonnné au Bol d’Or

